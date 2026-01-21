https://crimea.ria.ru/20260121/chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-temryukskiy-rayon-uvelichilos-1152590265.html

Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось

Количество погибших в результате атаки украинских беспилотников на портовые терминалы в Темрюкском районе увеличилось до трех, пострадавших – до восьми. Об этом РИА Новости Крым, 21.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате атаки украинских беспилотников на портовые терминалы в Темрюкском районе увеличилось до трех, пострадавших – до восьми. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Губернатор края Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в Темрюкском районе. По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько людей получили ранения.Все пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.По поручению губернатора, в случае необходимости раненых доставят в лечебные учреждения краевого центра, добавили в оперштабе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

