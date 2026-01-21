Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-temryukskiy-rayon-uvelichilos-1152590265.html
Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось
Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось
Количество погибших в результате атаки украинских беспилотников на портовые терминалы в Темрюкском районе увеличилось до трех, пострадавших – до восьми. Об этом РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T23:27
2026-01-21T23:35
кубань
краснодарский край
вениамин кондратьев
пожар
атаки всу
происшествия
темрюкский район
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2da6e6d5fdf3b937f7f274af09aabe0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате атаки украинских беспилотников на портовые терминалы в Темрюкском районе увеличилось до трех, пострадавших – до восьми. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Губернатор края Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в Темрюкском районе. По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько людей получили ранения.Все пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.По поручению губернатора, в случае необходимости раненых доставят в лечебные учреждения краевого центра, добавили в оперштабе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a9687a6c234daa3ae1dc402a86e21131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, пожар, атаки всу, происшествия, темрюкский район, новости, новости сво
Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось

Число погибших при ударе ВСУ по терминалам Темрюкского района увеличилось до трех

23:27 21.01.2026 (обновлено: 23:35 21.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате атаки украинских беспилотников на портовые терминалы в Темрюкском районе увеличилось до трех, пострадавших – до восьми. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Губернатор края Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в Темрюкском районе. По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько людей получили ранения.
"Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселке Волна увеличилось до трех человек, пострадавших - до восьми", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
По поручению губернатора, в случае необходимости раненых доставят в лечебные учреждения краевого центра, добавили в оперштабе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КубаньКраснодарский крайВениамин КондратьевПожарАтаки ВСУПроисшествияТемрюкский районНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7
00:00Какой сегодня праздник: 22 января
23:27Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось
23:23Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников
23:17Пожар под Алуштой потушили
23:11Путин рассказал о планах использования активов России в США
23:06Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения
23:02Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек
22:47Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается - Путин
22:45Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день
22:40Путин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов
22:31Крымский мост открыли
22:22Власти Крыма назвали причины нехватки специалистов для работы в детсадах
22:10Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани
21:59Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза
21:45Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
21:33Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки
21:19В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономист
21:09В Алуште горят два жилых дома – что известно
20:58Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину
Лента новостейМолния