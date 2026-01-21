https://crimea.ria.ru/20260121/chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-temryukskiy-rayon-uvelichilos-1152590265.html
Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось
Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось
Количество погибших в результате атаки украинских беспилотников на портовые терминалы в Темрюкском районе увеличилось до трех, пострадавших – до восьми. Об этом РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T23:27
2026-01-21T23:27
2026-01-21T23:35
кубань
краснодарский край
вениамин кондратьев
пожар
атаки всу
происшествия
темрюкский район
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2da6e6d5fdf3b937f7f274af09aabe0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате атаки украинских беспилотников на портовые терминалы в Темрюкском районе увеличилось до трех, пострадавших – до восьми. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Губернатор края Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в Темрюкском районе. По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько людей получили ранения.Все пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.По поручению губернатора, в случае необходимости раненых доставят в лечебные учреждения краевого центра, добавили в оперштабе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a9687a6c234daa3ae1dc402a86e21131.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, пожар, атаки всу, происшествия, темрюкский район, новости, новости сво
Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось
Число погибших при ударе ВСУ по терминалам Темрюкского района увеличилось до трех
23:27 21.01.2026 (обновлено: 23:35 21.01.2026)