Более 150 компаний приедут на выставку "АгроЭкспоКрым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. XIV Международная выставка "АгроЭкспоКрым" пройдет в столице Крыма с 11 по 13 февраля. Как будет проходить мероприятие в этом году – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк и генеральный директор, учредитель группы компаний ЭКСПОКРЫМ Сергей Семерецкий."Традиционно выставочный сезон в начале года мы начинаем с аграрной выставки. Мероприятие будет большое. На выставке будет представлено более 150 компаний. Очень отрадно отметить, что экспозиция обновилась на 60%, то есть приедет очень много новых игроков, новых участников рынка, производителей, дистрибьюторов", – отметил директор ЭКСПОКРЫМ.По словам министра сельского хозяйства РК, будет очень много нововведений.Сергей Семерецкий добавил, что впервые в рамках выставки стартует мероприятие "Агропромстрой"."Это большой форум, который пройдет на второй день, 12 февраля. Это все, что касается строительства в агросекторе, инженерии, это промышленные объекты, переработка, хранение. Будет очень интересно", – заметил гость эфира.В этот раз, по информации спикера, кроме отечественных, будут представлены сельхозпроизводители из Беларуси, Азии и Турции, что свидетельствует об интересе к крымской аграрной отрасли за рубежом."Когда говорим про любое агромероприятие, то 90% – это еще и то, что вокруг сельского хозяйства – кадры, туризм, продажи, техника, вопросы промышленности. И мы постараемся в этот раз на выставке поднять темы не совсем аграрные. Строительную тему постараемся поднять. Говорить об одном и том же сельском хозяйстве можно вечно, но нужно касаться и тех тем, которые помогают нашим аграриям работать", – подытожил глава минсельхоза РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историюПо имени Счастье: в горном Крыму возрождают старинную породу лошадейСколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым.
XIV Международная выставка "АгроЭкспоКрым" пройдет в столице Крыма с 11 по 13 февраля. Как будет проходить мероприятие в этом году – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк и генеральный директор, учредитель группы компаний ЭКСПОКРЫМ Сергей Семерецкий.
"Традиционно выставочный сезон в начале года мы начинаем с аграрной выставки. Мероприятие будет большое. На выставке будет представлено более 150 компаний. Очень отрадно отметить, что экспозиция обновилась на 60%, то есть приедет очень много новых игроков, новых участников рынка, производителей, дистрибьюторов", – отметил директор ЭКСПОКРЫМ.
По словам министра сельского хозяйства РК, будет очень много нововведений.
"С точки зрения министерства мы планируем провести там несколько специфичных круглых столов. Мы коснемся кадровых вопросов, вопросов мелиорации, орошения, правовых подходов, юридических, вопросов культуры. Ну и, конечно же, пройдемся уже по тем частям выставки, которые проводятся с точки зрения наполнения, техники", – отметил Кратюк.
Сергей Семерецкий добавил, что впервые в рамках выставки стартует мероприятие "Агропромстрой".
"Это большой форум, который пройдет на второй день, 12 февраля. Это все, что касается строительства в агросекторе, инженерии, это промышленные объекты, переработка, хранение. Будет очень интересно", – заметил гость эфира.
В этот раз, по информации спикера, кроме отечественных, будут представлены сельхозпроизводители из Беларуси, Азии и Турции, что свидетельствует об интересе к крымской аграрной отрасли за рубежом.
"Когда говорим про любое агромероприятие, то 90% – это еще и то, что вокруг сельского хозяйства – кадры, туризм, продажи, техника, вопросы промышленности. И мы постараемся в этот раз на выставке поднять темы не совсем аграрные. Строительную тему постараемся поднять. Говорить об одном и том же сельском хозяйстве можно вечно, но нужно касаться и тех тем, которые помогают нашим аграриям работать", – подытожил глава минсельхоза РК.
