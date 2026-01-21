https://crimea.ria.ru/20260121/bolee-150-kompaniy-priedut-na-vystavku-agroekspokrym-1152573198.html

Более 150 компаний приедут на выставку "АгроЭкспоКрым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. XIV Международная выставка "АгроЭкспоКрым" пройдет в столице Крыма с 11 по 13 февраля. Как будет проходить мероприятие в этом году – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк и генеральный директор, учредитель группы компаний ЭКСПОКРЫМ Сергей Семерецкий."Традиционно выставочный сезон в начале года мы начинаем с аграрной выставки. Мероприятие будет большое. На выставке будет представлено более 150 компаний. Очень отрадно отметить, что экспозиция обновилась на 60%, то есть приедет очень много новых игроков, новых участников рынка, производителей, дистрибьюторов", – отметил директор ЭКСПОКРЫМ.По словам министра сельского хозяйства РК, будет очень много нововведений.Сергей Семерецкий добавил, что впервые в рамках выставки стартует мероприятие "Агропромстрой"."Это большой форум, который пройдет на второй день, 12 февраля. Это все, что касается строительства в агросекторе, инженерии, это промышленные объекты, переработка, хранение. Будет очень интересно", – заметил гость эфира.В этот раз, по информации спикера, кроме отечественных, будут представлены сельхозпроизводители из Беларуси, Азии и Турции, что свидетельствует об интересе к крымской аграрной отрасли за рубежом."Когда говорим про любое агромероприятие, то 90% – это еще и то, что вокруг сельского хозяйства – кадры, туризм, продажи, техника, вопросы промышленности. И мы постараемся в этот раз на выставке поднять темы не совсем аграрные. Строительную тему постараемся поднять. Говорить об одном и том же сельском хозяйстве можно вечно, но нужно касаться и тех тем, которые помогают нашим аграриям работать", – подытожил глава минсельхоза РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историюПо имени Счастье: в горном Крыму возрождают старинную породу лошадейСколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 году

