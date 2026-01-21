https://crimea.ria.ru/20260121/blekaut-na-ukraine-ostayutsya-chastichno-obestochennymi-kiev-i-ryad-oblastey-1152568763.html

Блэкаут на Украине: остаются частично обесточенными Киев и ряд областей

Обстановка в энергосистеме Украины остается сложной. Первый замминистра энергетики страны Артем Некрасов провел брифинг, где рассказал об актуальной ситуации. РИА Новости Крым, 21.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Обстановка в энергосистеме Украины остается сложной. Первый замминистра энергетики страны Артем Некрасов провел брифинг, где рассказал об актуальной ситуации.Частично обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской (части, временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях.В Киеве и Киевской области ситуация осложнена дополнительной нагрузкой из-за сильных морозов. Электроснабжение пытаются стабилизировать аварийные бригады из других областей и железнодорожники. Операторы систем распределения продолжают использовать сетевые ограничения, временные графики почасовых отключений при этом не действуют.Он отметил, что в Одесской области ограничения в работе сетей сохраняются. В других регионах по-прежнему действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных предприятий. В отдельных областях были аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в морозы.В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times. Ранее Кличко сообщил, что аварийные отключения будут продолжаться.На Украине введен режим чрезвычайной ситуации. На днях директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляцияЖгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в КиевеКличко призвал жителей Киева покинуть город

