Блэкаут на Украине: остаются частично обесточенными Киев и ряд областей - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Блэкаут на Украине: остаются частично обесточенными Киев и ряд областей
Блэкаут на Украине: остаются частично обесточенными Киев и ряд областей - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Блэкаут на Украине: остаются частично обесточенными Киев и ряд областей
Обстановка в энергосистеме Украины остается сложной. Первый замминистра энергетики страны Артем Некрасов провел брифинг, где рассказал об актуальной ситуации. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T12:29
2026-01-21T12:33
украина
минэнерго украины
новости
киев
блэкаут
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Обстановка в энергосистеме Украины остается сложной. Первый замминистра энергетики страны Артем Некрасов провел брифинг, где рассказал об актуальной ситуации.Частично обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской (части, временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях.В Киеве и Киевской области ситуация осложнена дополнительной нагрузкой из-за сильных морозов. Электроснабжение пытаются стабилизировать аварийные бригады из других областей и железнодорожники. Операторы систем распределения продолжают использовать сетевые ограничения, временные графики почасовых отключений при этом не действуют.Он отметил, что в Одесской области ограничения в работе сетей сохраняются. В других регионах по-прежнему действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных предприятий. В отдельных областях были аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в морозы.В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times. Ранее Кличко сообщил, что аварийные отключения будут продолжаться.На Украине введен режим чрезвычайной ситуации. На днях директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.
украина
киев
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
украина, минэнерго украины, новости, киев, блэкаут
Блэкаут на Украине: остаются частично обесточенными Киев и ряд областей

На Украине остаются обесточенными Киев и ряд областей страны

12:29 21.01.2026 (обновлено: 12:33 21.01.2026)
 
© AP Photo Efrem LukatskyЛЭП в Киеве
ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Обстановка в энергосистеме Украины остается сложной. Первый замминистра энергетики страны Артем Некрасов провел брифинг, где рассказал об актуальной ситуации.
Частично обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской (части, временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях.
В Киеве и Киевской области ситуация осложнена дополнительной нагрузкой из-за сильных морозов. Электроснабжение пытаются стабилизировать аварийные бригады из других областей и железнодорожники. Операторы систем распределения продолжают использовать сетевые ограничения, временные графики почасовых отключений при этом не действуют.

"В столице продолжается пересмотр работы объектов критической инфраструктуры с целью высвобождения дополнительных объемов электроэнергии для бытовых потребителей. Киев получил 55 дополнительных генераторов из резервного хаба Минэнерго, ожидается поступление помощи от партнеров", – рассказал Некрасов.

Он отметил, что в Одесской области ограничения в работе сетей сохраняются. В других регионах по-прежнему действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных предприятий. В отдельных областях были аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в морозы.
В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times. Ранее Кличко сообщил, что аварийные отключения будут продолжаться.
На Украине введен режим чрезвычайной ситуации. На днях директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.
