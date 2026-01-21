Рейтинг@Mail.ru
Бахчисарайский район частично обесточен - РИА Новости Крым, 21.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260121/bakhchisarayskiy-rayon-chastichno-obestochen-1152572375.html
Бахчисарайский район частично обесточен
Бахчисарайский район частично обесточен - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Бахчисарайский район частично обесточен
В Бахчисарайском районе пять населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.01.2026
бахчисарайский район
новости крыма
электроэнергия
электричество
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе пять населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".По информации "Крымэнерго", в течение трех часов электроснабжение будет восстановлено.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
Бахчисарайский район частично обесточен

В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе

13:43 21.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе пять населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".

"Аварийное отключение. Бахчисарайский район, населенные пункты: Куйбышево, Малое Садовое, Большое Садовое, Танковое, Новоульяновка", – говорится в сообщении.

По информации "Крымэнерго", в течение трех часов электроснабжение будет восстановлено.
Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
