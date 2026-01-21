https://crimea.ria.ru/20260121/bakhchisarayskiy-rayon-chastichno-obestochen-1152572375.html
Бахчисарайский район частично обесточен
Бахчисарайский район частично обесточен - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Бахчисарайский район частично обесточен
В Бахчисарайском районе пять населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе пять населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".По информации "Крымэнерго", в течение трех часов электроснабжение будет восстановлено.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваПод Симферополем частично обесточены семь населенных пунктовОбесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
