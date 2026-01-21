Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Сочи – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Атака ВСУ на Сочи – что известно
Атака ВСУ на Сочи – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Атака ВСУ на Сочи – что известно
В Сочи отразили атаку украинских беспилотников. Обломки дронов упали на одну из городских улиц, не причинив ущерба. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Сочи отразили атаку украинских беспилотников. Обломки дронов упали на одну из городских улиц, не причинив ущерба. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.По данным мэра, жертв и пострадавших нет. Возгораний и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.Ранее во вторник тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников объявили в Сочи, Геленджике и Туапсе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности при угрозе.В Адыгее при ударе ВСУ произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, на месте работают оперативные службы, для жителей разворачивают пункт временного размещения.В период с 20:00 до 23:00 над Крымом и Кубанью, а также Черным и Азовским морями уничтожено 49 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
кубань
краснодарский край
сочи, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, кубань, краснодарский край, безопасность, андрей прошунин, новости
Атака ВСУ на Сочи – что известно

В Сочи на улицу упали мелкие обломки украинского беспилотника - мэр

00:07 21.01.2026 (обновлено: 00:35 21.01.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСигнальная лента и машины полиции. Архивное фото
Сигнальная лента и машины полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Сочи отразили атаку украинских беспилотников. Обломки дронов упали на одну из городских улиц, не причинив ущерба. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.
"Средствами противовоздушной обороны все вражеские цели в воздушном пространстве над Сочи и прибрежной акваторией уничтожены. На улице Транспортной обнаружено падение мелких обломков. Информация поступила от жителей многоквартирного дома. К месту происшествия оперативно выехали все экстренные службы", - написал он в Telegram.
По данным мэра, жертв и пострадавших нет. Возгораний и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее во вторник тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников объявили в Сочи, Геленджике и Туапсе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности при угрозе.
В Адыгее при ударе ВСУ произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, на месте работают оперативные службы, для жителей разворачивают пункт временного размещения.
В период с 20:00 до 23:00 над Крымом и Кубанью, а также Черным и Азовским морями уничтожено 49 украинских БПЛА.
СочиБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияКубаньКраснодарский крайБезопасностьАндрей ПрошунинНовости
 
