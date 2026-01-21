https://crimea.ria.ru/20260121/ataka-vsu-na-sochi--chto-izvestno-1152559362.html
Атака ВСУ на Сочи – что известно
В Сочи отразили атаку украинских беспилотников. Обломки дронов упали на одну из городских улиц, не причинив ущерба. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T00:07
2026-01-21T00:07
2026-01-21T00:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Сочи отразили атаку украинских беспилотников. Обломки дронов упали на одну из городских улиц, не причинив ущерба. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.По данным мэра, жертв и пострадавших нет. Возгораний и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.Ранее во вторник тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников объявили в Сочи, Геленджике и Туапсе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности при угрозе.В Адыгее при ударе ВСУ произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, на месте работают оперативные службы, для жителей разворачивают пункт временного размещения.В период с 20:00 до 23:00 над Крымом и Кубанью, а также Черным и Азовским морями уничтожено 49 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Сочи на улицу упали мелкие обломки украинского беспилотника - мэр
00:07 21.01.2026 (обновлено: 00:35 21.01.2026)