Атака ВСУ на Сочи – что известно

В Сочи отразили атаку украинских беспилотников. Обломки дронов упали на одну из городских улиц, не причинив ущерба. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T00:07

2026-01-21T00:07

2026-01-21T00:35

сочи

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

происшествия

кубань

краснодарский край

безопасность

андрей прошунин

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111796/00/1117960060_0:256:3100:2000_1920x0_80_0_0_1b39b05d7fd76f0492db4a4130826621.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Сочи отразили атаку украинских беспилотников. Обломки дронов упали на одну из городских улиц, не причинив ущерба. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.По данным мэра, жертв и пострадавших нет. Возгораний и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.Ранее во вторник тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников объявили в Сочи, Геленджике и Туапсе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности при угрозе.В Адыгее при ударе ВСУ произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, на месте работают оперативные службы, для жителей разворачивают пункт временного размещения.В период с 20:00 до 23:00 над Крымом и Кубанью, а также Черным и Азовским морями уничтожено 49 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

