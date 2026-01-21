Рейтинг@Mail.ru
Местами наледь и туман: актуальная обстановка на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Местами наледь и туман: актуальная обстановка на дорогах Крыма
Местами наледь и туман: актуальная обстановка на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Местами наледь и туман: актуальная обстановка на дорогах Крыма
В Крыму дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме и ликвидировать последствия снежной погоды, сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".
2026-01-21T07:57
2026-01-21T08:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Крыму дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме и ликвидировать последствия снежной погоды, сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".Дорожная обстановка в КрымуВ Керченском регионе температура воздуха -7 градусов, осадков нет, дорожное покрытие сухое, обработанное.В Бахчисарайском районе температура воздуха -8 градусов, осадков нет, дорожное покрытие сухое, местами наледь.В Бахчисарайском районе температура воздуха -10 градусов, осадков нет, дорожное покрытие местами влажное, обработанное.В Алуштинском регионе -3 градуса, без осадков, покрытие сухое.На Ангарском перевале -9 градусов, без осадков, покрытие сухое, "Шапка Партизан" -10 градусов, без осадков, покрытие сухое.В Судакском регионе г. Судак -2 градуса, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное, в районе Грушевки -11 градусов, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.Опасные участки: Грушевка – Судак, Алушта – Судак – Феодосия, Белогорск – Феодосия, выполняется обработка.В Джанкойском районе температура воздуха -10 градусов, осадков нет, дорожное покрытие сухое, обработанное.В Красноперекопском районе температура воздуха -11градусов, осадков нет, дорожное покрытие сухое.В Нижнегорском районе температура воздуха -15 градусов, осадков нет, дорожное покрытие обработанное.В Красногвардейском районе температура воздуха -11 градусов, осадков нет, проводится очистка и обработка автомобильных дорог.В Сакском районе температура воздуха -10 градусов, осадков нет, дорожное покрытие влажное, обработанное. Местами туман.В Ялтинском регионе температура воздуха -1 градус, осадков нет, дорожное покрытие сухое, местами влажное, обработанное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Местами наледь и туман: актуальная обстановка на дорогах Крыма

На трассах в Крыму местами образовалась наледь

07:57 21.01.2026 (обновлено: 08:22 21.01.2026)
 
© КрымавтодорСнегоуборочная техника
Снегоуборочная техника
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Крыму дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме и ликвидировать последствия снежной погоды, сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".

Дорожная обстановка в Крыму

В Керченском регионе температура воздуха -7 градусов, осадков нет, дорожное покрытие сухое, обработанное.
В Бахчисарайском районе температура воздуха -8 градусов, осадков нет, дорожное покрытие сухое, местами наледь.
В Бахчисарайском районе температура воздуха -10 градусов, осадков нет, дорожное покрытие местами влажное, обработанное.
В Алуштинском регионе -3 градуса, без осадков, покрытие сухое.
На Ангарском перевале -9 градусов, без осадков, покрытие сухое, "Шапка Партизан" -10 градусов, без осадков, покрытие сухое.
В Судакском регионе г. Судак -2 градуса, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное, в районе Грушевки -11 градусов, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.
Опасные участки: Грушевка – Судак, Алушта – Судак – Феодосия, Белогорск – Феодосия, выполняется обработка.
В Джанкойском районе температура воздуха -10 градусов, осадков нет, дорожное покрытие сухое, обработанное.
В Красноперекопском районе температура воздуха -11градусов, осадков нет, дорожное покрытие сухое.
В Нижнегорском районе температура воздуха -15 градусов, осадков нет, дорожное покрытие обработанное.
В Красногвардейском районе температура воздуха -11 градусов, осадков нет, проводится очистка и обработка автомобильных дорог.
В Сакском районе температура воздуха -10 градусов, осадков нет, дорожное покрытие влажное, обработанное. Местами туман.
В Ялтинском регионе температура воздуха -1 градус, осадков нет, дорожное покрытие сухое, местами влажное, обработанное.
Лента новостейМолния