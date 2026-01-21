https://crimea.ria.ru/20260121/aeroportu-simferopol-90-let--interesnye-fakty-1152551855.html

Аэропорту Симферополь 90 лет – интересные факты

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. 21 января 1936 года – ровно 90 лет назад – был основан аэропорт Симферополь. Первый рейс из крымской столицы был выполнен 1 мая 1936 года. Это был перелет в Москву. Расстояние в 1 335 километров самолет преодолевал тогда за 12 часов.В период Великой Отечественной войны на базе аэропорта действовал Особый Черноморский авиаотряд Гражданского Воздушного флота, принимавший участие в обороне полуострова, эвакуации крымчан на Большую Землю и освобождении Севастополя.Строительство здания аэровокзала завершили в 1957 году. В 2015-ом, из-за возросшего пассажиропотока, было решено строить новый современный терминал, который действует с 16 апреля 2018 года. Современный аэровокзальный комплекс способен обслуживать 3625 пассажиров в час и 6,5 миллионов пассажиров в год.В пассажирском терминале аэропорта Симферополь находится самая большая в Европе стена из растений размером с пятиэтажный дом, а багажная система может обрабатывать 4800 единиц багажа в час. Это позволяет одновременно проводить загрузку 25 рейсов.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Главные факты о воздушной гавани в день 90-летия аэропорта – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

