Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс Крыма
Аэропорт "Симферополь" готов к работе при получении разрешения – минтранс Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Симферопольский аэропорт полностью готов к возобновлению работы, однако сроки его открытия пока не определены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
"Мы прорабатываем, стараемся, чтобы у нас все было под контролем. С руководителем аэропорта проговорили, если вдруг открывается аэропорт, готовы ли наши службы уже принимать пассажиров. Аэропорт доложил, что у него полный штат набран, что в любой момент, как только поступит команда, он сможет осуществлять данные мероприятия", - сказал Козловский.
При этом министр подчеркнул, что речь не идет о немедленном открытии воздушной гавани. Пока таких распоряжений не поступало.
Работу аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой, сообщал ранее министр транспорта Крыма Арсений Козловский по итогам рабочей встречи с гендиректором авиаузла Евгением Баженовым.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 28 мая 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджик впервые за три с половиной года принял рейс из Москвы 18 июля 2025 года. 11 сентября возобновил обслуживание рейсов аэропорт Краснодара.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров – это то, что стоит во главе. Как только условия созреют для этого, то авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.
Читайте также на РИА Новости Крым: