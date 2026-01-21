Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс Крыма

https://crimea.ria.ru/20260121/aeroport-simferopol-gotov-k-vozobnovleniyu-raboty--mintrans-kryma-1152580875.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Симферопольский аэропорт полностью готов к возобновлению работы, однако сроки его открытия пока не определены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.При этом министр подчеркнул, что речь не идет о немедленном открытии воздушной гавани. Пока таких распоряжений не поступало.Работу аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой, сообщал ранее министр транспорта Крыма Арсений Козловский по итогам рабочей встречи с гендиректором авиаузла Евгением Баженовым.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 28 мая 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджик впервые за три с половиной года принял рейс из Москвы 18 июля 2025 года. 11 сентября возобновил обслуживание рейсов аэропорт Краснодара.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров – это то, что стоит во главе. Как только условия созреют для этого, то авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Оодноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорту Симферополь 90 лет – интересные фактыКогда возобновит работу аэропорт СимферополяКогда в Крым снова полетят самолеты – заявление Аксенова

