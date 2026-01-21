https://crimea.ria.ru/20260121/Kakoy-segodnya-prazdnik-21-yanvarya_-1117871377.html

Какой сегодня праздник: 21 января

Какой сегодня праздник: 21 января - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Какой сегодня праздник: 21 января

21 января во всем мире самый нежный и приятный праздник года – День объятий, в России – День инженерных войск. А еще свой день рождения празднует российский... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-21T00:00

2026-01-21T00:00

2026-01-20T22:56

общество

новости

праздники и памятные даты

россия

в мире

история

культура

кино

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110880/94/1108809475_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0668d7a0c90f28bc869a60e49105e918.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. 21 января во всем мире самый нежный и приятный праздник года – День объятий, в России – День инженерных войск. А еще свой день рождения празднует российский актер, "гардемарин" с армянскими корнями Дмитрий Харатьян.Что празднуют в миреСтрана поздравляет военнослужащих инженерных войск РФ. Праздник установлен в 1996 году и отнесен к памятным дням в Вооруженных Силах РФ. Свою историю инженерные войска ведут с Указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве "Школы пушкарского приказа" для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров.Во многих странах бывшего Советского Союза отмечается Международный день аспиранта. Дата приурочена к принятию в РСФСР 21 января 1925 года положений о научных работниках вузов и их подготовке. Общая историческая судьба и культура народов СССР привела к тому, что праздник проходит не только в России.Мир отмечает необычный и теплый праздник – Международный день объятий. Считается, что его придумали студенты. Они утверждали, что во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Согласно традиции праздника, обнять в этот день можно даже незнакомого человека.Еще сегодня отмечают День алкогольной независимости, Всемирный день снега, День тихих шагов и незаметных взглядов, День остроумных фраз. Именины у Георгия, Ивана, Василия, Емилиана, Григория, Евгения, Виктора, Антония, Василисы, Илии, Владимира, Дмитрия, Михаила.Знаменательные событияВ 1954 году США спустили на воду первую в мире атомную подводную лодку "Наутилус". Ее длина составляла 97 метров, ширина – 8,2 метра, водоизмещение – 4092 тонны.В 2006 году в лесу возле австрийского города Цветль была обнаружена настольная статуэтка "Сальера", изготовленная в середине ХVI века для короля Франции Франциска I. Частично покрытая эмалью золотая статуэтка была выполнена в 1543 году флорентийским мастером Бенвенуто Челлини и представляет собой вершину декоративно-прикладного искусства эпохи маньеризма.Кто родилсяВ 1865 году родился американский изобретатель ручного огнестрельного оружия Джон Мозес Браунинг. Наиболее известное его изобретение – самозарядный пистолет Браунинга. Также, работая в компании Кольта, он создал пистолет M1911, который до сих пор используется военными и полицейскими. За годы своей жизни Браунинг создал 37 моделей нарезного оружия и 18 – гладкоствольного.21 января 1905 года на свет появился французский дизайнер-модельер Кристиан Диор. Отец видел в нем дипломата, но Кристиан выбрал искусство. Популярность к Диору пришла в 1931 году, когда он начал продавать эскизы шляпок и платьев. Затем дизайнер создал парфюмерную лабораторию: Диор считал аромат неотъемлемой частью женского образа. А в 1946 году он совместно с Марселем Буссаком открыл свой дом моды Christian Dior, который функционирует и ныне.День рождения празднует актер театра и кино, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, известный по фильмам "Гардемарины, вперед!", "Зеленый фургон", "Сердца трех", "Королева Марго" и многим другим.Также 21 января родились испанский певец Пласидо Доминго, российские актрисы Татьяна Божок, Светлана Ходченкова и балерина Татьяна Терехова, американская актриса Джина Дэвис и другие.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история, культура, кино, искусство