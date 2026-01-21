Рейтинг@Mail.ru
32 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 21.01.2026
32 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
ПВО России с за девять часов перехватила и уничтожила 32 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T18:41
2026-01-21T18:41
министерство обороны рф
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. ПВО России с за девять часов перехватила и уничтожила 32 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду."В период с 09.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА – над акваторией Азовского моря, четыре – над акваторией Черного моря, два – над территорией Республики Крым, два – над территорией Курской области, один – над территорию Брянской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
крым
Новости
ru-RU
министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво
18:41 21.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. ПВО России с за девять часов перехватила и уничтожила 32 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду.
"В период с 09.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА – над акваторией Азовского моря, четыре – над акваторией Черного моря, два – над территорией Республики Крым, два – над территорией Курской области, один – над территорией Брянской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Министерство обороны РФКрымАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВО
 
Лента новостейМолния