https://crimea.ria.ru/20260121/32-drona-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1152585075.html
32 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
32 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 21.01.2026
32 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
ПВО России с за девять часов перехватила и уничтожила 32 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T18:41
2026-01-21T18:41
2026-01-21T18:41
министерство обороны рф
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. ПВО России с за девять часов перехватила и уничтожила 32 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду."В период с 09.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА – над акваторией Азовского моря, четыре – над акваторией Черного моря, два – над территорией Республики Крым, два – над территорией Курской области, один – над территорией Брянской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ea071b0881d79fe5848f25e25a07adf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво
32 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
32 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны