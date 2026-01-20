Рейтинг@Mail.ru
Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития - РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260120/zheleznye-dorogi-novorossii-polnostyu-vypolnili-godovoy-plan-razvitiya-1152554527.html
Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития
Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития
Новые локомотивы, километры отремонтированных путей и стрелочных переводов, новые станции и транспортные узлы. Железные дороги в Новороссии полностью справились РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T19:59
2026-01-20T19:59
Работы велись в рамках финансирования, выделенного по программе развития ж/д инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей на 2024-2030 годы, а также на собственные средства ФГУП "ЖДН".
Новости
Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития

В Новороссии железные дороги на 100 процентов выполнили план развития – Росжелдор

19:59 20.01.2026
 
© РосжелдорПоезд
Поезд
© Росжелдор
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Новые локомотивы, километры отремонтированных путей и стрелочных переводов, новые станции и транспортные узлы. Железные дороги в Новороссии полностью справились с поставленными задачами по развитию на 2025 год. Об этом сказано в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).
"Железные дороги Новороссии на 100% выполнили план по развитию железнодорожной инфраструктуры на 2025 год", – сказано в сообщении.
В частности, были открыты пункт техосмотра вагонов станции Мариуполь-Порт, шесть тяговых подстанций, железобетонный путепровод на станции Иловайск, пешеходный мост на станции Мариуполь, здание Луганской дистанции электроснабжения, ж/д станция Донецк-2, уточнили специалисты.
В Росжелдор также отметили, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области получили 12 локомотивов, еще 33 прошли ремонт. Закуплено новое технологическое оборудование для депо и вагонного комплекса, обновлен парк пассажирских вагонов.
Также капитально отремонтировали 31 километр пути и 30 стрелочных переводов. Восстановлены устройства контактной сети на участках общей протяжностью 114 километров, восстановлена работа трех тяговых подстанций. На отдельных участках проложили волоконно-оптические линии связи, подсчитали в Росжелдоре.
"Кроме этого, восстановлена инфраструктура Детской железной дороги в Донецке. Здесь выполнен ремонт зданий, сооружений, пути и подвижного состава. За период летней практики малая магистраль приняла более 13 тысяч посетителей", – добавили в сообщении.
Работы велись в рамках финансирования, выделенного по программе развития ж/д инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей на 2024-2030 годы, а также на собственные средства ФГУП "ЖДН".
