https://crimea.ria.ru/20260120/zheleznye-dorogi-novorossii-polnostyu-vypolnili-godovoy-plan-razvitiya-1152554527.html
Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития
Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития
Новые локомотивы, километры отремонтированных путей и стрелочных переводов, новые станции и транспортные узлы. Железные дороги в Новороссии полностью справились РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T19:59
2026-01-20T19:59
2026-01-20T19:59
новые регионы россии
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
росжелдор
железная дорога
новости
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152554237_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_5eac7b81bc0c708429a26c364ee83eaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Новые локомотивы, километры отремонтированных путей и стрелочных переводов, новые станции и транспортные узлы. Железные дороги в Новороссии полностью справились с поставленными задачами по развитию на 2025 год. Об этом сказано в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).В частности, были открыты пункт техосмотра вагонов станции Мариуполь-Порт, шесть тяговых подстанций, железобетонный путепровод на станции Иловайск, пешеходный мост на станции Мариуполь, здание Луганской дистанции электроснабжения, ж/д станция Донецк-2, уточнили специалисты.В Росжелдор также отметили, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области получили 12 локомотивов, еще 33 прошли ремонт. Закуплено новое технологическое оборудование для депо и вагонного комплекса, обновлен парк пассажирских вагонов.Также капитально отремонтировали 31 километр пути и 30 стрелочных переводов. Восстановлены устройства контактной сети на участках общей протяжностью 114 километров, восстановлена работа трех тяговых подстанций. На отдельных участках проложили волоконно-оптические линии связи, подсчитали в Росжелдоре.Работы велись в рамках финансирования, выделенного по программе развития ж/д инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей на 2024-2030 годы, а также на собственные средства ФГУП "ЖДН".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымЗа 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажировКрым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйстваРазработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152554237_119:0:1123:753_1920x0_80_0_0_e8b898c916084546ba23dcd6bad65db2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), росжелдор, железная дорога, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости, логистика
Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития
В Новороссии железные дороги на 100 процентов выполнили план развития – Росжелдор
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Новые локомотивы, километры отремонтированных путей и стрелочных переводов, новые станции и транспортные узлы. Железные дороги в Новороссии полностью справились с поставленными задачами по развитию на 2025 год. Об этом сказано в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).
"Железные дороги Новороссии на 100% выполнили план по развитию железнодорожной инфраструктуры на 2025 год", – сказано в сообщении.
В частности, были открыты пункт техосмотра вагонов станции Мариуполь-Порт, шесть тяговых подстанций, железобетонный путепровод на станции Иловайск, пешеходный мост на станции Мариуполь, здание Луганской дистанции электроснабжения, ж/д станция Донецк-2, уточнили специалисты.
В Росжелдор также отметили, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области получили 12 локомотивов, еще 33 прошли ремонт. Закуплено новое технологическое оборудование для депо и вагонного комплекса, обновлен парк пассажирских вагонов.
Также капитально отремонтировали 31 километр пути и 30 стрелочных переводов. Восстановлены устройства контактной сети на участках общей протяжностью 114 километров, восстановлена работа трех тяговых подстанций. На отдельных участках проложили волоконно-оптические линии связи, подсчитали в Росжелдоре.
"Кроме этого, восстановлена инфраструктура Детской железной дороги в Донецке. Здесь выполнен ремонт зданий, сооружений, пути и подвижного состава. За период летней практики малая магистраль приняла более 13 тысяч посетителей", – добавили в сообщении.
Работы велись в рамках финансирования, выделенного по программе развития ж/д инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей на 2024-2030 годы, а также на собственные средства ФГУП "ЖДН".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым