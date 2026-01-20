https://crimea.ria.ru/20260120/zheleznye-dorogi-novorossii-polnostyu-vypolnili-godovoy-plan-razvitiya-1152554527.html

Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития

Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Железные дороги Новороссии полностью выполнили годовой план развития

Новые локомотивы, километры отремонтированных путей и стрелочных переводов, новые станции и транспортные узлы. Железные дороги в Новороссии полностью справились РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T19:59

2026-01-20T19:59

2026-01-20T19:59

новые регионы россии

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

росжелдор

железная дорога

новости

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152554237_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_5eac7b81bc0c708429a26c364ee83eaa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Новые локомотивы, километры отремонтированных путей и стрелочных переводов, новые станции и транспортные узлы. Железные дороги в Новороссии полностью справились с поставленными задачами по развитию на 2025 год. Об этом сказано в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).В частности, были открыты пункт техосмотра вагонов станции Мариуполь-Порт, шесть тяговых подстанций, железобетонный путепровод на станции Иловайск, пешеходный мост на станции Мариуполь, здание Луганской дистанции электроснабжения, ж/д станция Донецк-2, уточнили специалисты.В Росжелдор также отметили, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области получили 12 локомотивов, еще 33 прошли ремонт. Закуплено новое технологическое оборудование для депо и вагонного комплекса, обновлен парк пассажирских вагонов.Также капитально отремонтировали 31 километр пути и 30 стрелочных переводов. Восстановлены устройства контактной сети на участках общей протяжностью 114 километров, восстановлена работа трех тяговых подстанций. На отдельных участках проложили волоконно-оптические линии связи, подсчитали в Росжелдоре.Работы велись в рамках финансирования, выделенного по программе развития ж/д инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей на 2024-2030 годы, а также на собственные средства ФГУП "ЖДН".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымЗа 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажировКрым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйстваРазработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), росжелдор, железная дорога, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости, логистика