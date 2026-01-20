Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно - РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260120/zemletryasenie-proizoshlo-v-tadzhikistane--chto-izvestno-1152547655.html
Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
Землетрясение магнитудой 4.3 балла произошло в Таджикистане во вторник днем, сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.3 балла произошло в Таджикистане во вторник днем, сообщает европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 9:54 по всемирному времени или в 12:54 по московскому.Очаг залегал на глубине 10 километров, в 47 км к востоку от Душанбе и в 8 км – к северо-западу от 18-тысячного города Норака.О пострадавших и разрушениях к этому времени не сообщается.Утром 17 января землетрясение магнитудой 5,88 произошло у берегов Камчатки. 14 января землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Туве. 10 числа сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Индонезии.
землетрясение, таджикистан, новости, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, происшествия
Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно

Землетрясение магнитудой 4.3 произошло в Таджикистане

16:09 20.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.3 балла произошло в Таджикистане во вторник днем, сообщает европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 9:54 по всемирному времени или в 12:54 по московскому.
Очаг залегал на глубине 10 километров, в 47 км к востоку от Душанбе и в 8 км – к северо-западу от 18-тысячного города Норака.
О пострадавших и разрушениях к этому времени не сообщается.
Утром 17 января землетрясение магнитудой 5,88 произошло у берегов Камчатки. 14 января землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Туве. 10 числа сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Индонезии.
