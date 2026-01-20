https://crimea.ria.ru/20260120/zemletryasenie-proizoshlo-v-tadzhikistane--chto-izvestno-1152547655.html

Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно

Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно

Землетрясение магнитудой 4.3 балла произошло в Таджикистане во вторник днем, сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T16:09

2026-01-20T16:09

2026-01-20T16:09

землетрясение

таджикистан

новости

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dd960cdc60337db46118aeb5f715dcd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.3 балла произошло в Таджикистане во вторник днем, сообщает европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 9:54 по всемирному времени или в 12:54 по московскому.Очаг залегал на глубине 10 километров, в 47 км к востоку от Душанбе и в 8 км – к северо-западу от 18-тысячного города Норака.О пострадавших и разрушениях к этому времени не сообщается.Утром 17 января землетрясение магнитудой 5,88 произошло у берегов Камчатки. 14 января землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Туве. 10 числа сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Индонезии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло у берегов КамчаткиНесколько землетрясений произошли в Японии за 16 минутВ Сочи произошло землетрясение – что известно

таджикистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, таджикистан, новости, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, происшествия