Януковичу вынесли третий приговор на Украине
На Украине экс-президенту Виктору Януковичу заочно присудили еще 15 лет лишения свободы по обвинению в завладении лесными угодьями в Киевской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. На Украине экс-президенту Виктору Януковичу заочно присудили еще 15 лет лишения свободы по обвинению в завладении лесными угодьями в Киевской области. Об этом сообщают украинские СМИ.Приговор вынес Высший антикоррупционный суд.Позже, как заявляет обвинение, на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс "для личных нужд" Януковича.Это уже третий судебный вердикт, вынесенный в отношении экс-президента страны на Украине.В 2019 году его приговорили к 13 годам лишения свободы за "государственную измену" и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины". В апреле 2025 года Януковича осудили еще на 15 лет колонии за "подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу".Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 годы. В ходе антиправительственных беспорядков на Площади Независимости в Киеве зимой 2014 года он договорился с лидерами оппозиции о проведении досрочных президентских выборов и конституционных реформах. Однако после подписания соглашения оппозиция при поддержке стран ЕС и США незаконно отстранила Януковича от власти, совершив государственный переворот. Спецслужбы России по приказу президента Владимира Путина провели спецоперацию по спасению Януковича и его эвакуации на территорию РФ. Как позже говорил российский лидер Владимир Путин, были опасения, что Януковича могли ликвидировать на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:13 20.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. На Украине экс-президенту Виктору Януковичу заочно присудили еще 15 лет лишения свободы по обвинению в завладении лесными угодьями в Киевской области. Об этом сообщают украинские СМИ.
Приговор вынес Высший антикоррупционный суд.
По версии обвинения, в 2007 году Янукович, будучи еще премьер-министром Украины, якобы незаконно получил в собственность участок леса площадью 17,5 гектара на территории Сухолуцкого сельсовета на Киевщине.
Позже, как заявляет обвинение, на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс "для личных нужд" Януковича.
Это уже третий судебный вердикт, вынесенный в отношении экс-президента страны на Украине.
В 2019 году его приговорили к 13 годам лишения свободы за "государственную измену" и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины". В апреле 2025 года Януковича осудили еще на 15 лет колонии за "подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу".
Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 годы. В ходе антиправительственных беспорядков на Площади Независимости в Киеве зимой 2014 года он договорился с лидерами оппозиции о проведении досрочных президентских выборов и конституционных реформах. Однако после подписания соглашения оппозиция при поддержке стран ЕС и США незаконно отстранила Януковича от власти, совершив государственный переворот. Спецслужбы России по приказу президента Владимира Путина провели спецоперацию по спасению Януковича и его эвакуации на территорию РФ. Как позже говорил российский лидер Владимир Путин, были опасения, что Януковича могли ликвидировать на Украине.
