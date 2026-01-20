Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю ранили 64 и убили 11 мирных россиян - РИА Новости Крым, 20.01.2026
ВСУ за неделю ранили 64 и убили 11 мирных россиян
ВСУ за неделю ранили 64 и убили 11 мирных россиян - РИА Новости Крым, 20.01.2026
ВСУ за неделю ранили 64 и убили 11 мирных россиян
В течение недели, с 12 по 18 января, атаки ВСУ лишили жизни 11 мирных россиян. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского... РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В течение недели, с 12 по 18 января, атаки ВСУ лишили жизни 11 мирных россиян. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В результате атак украинских дронов пострадали 58 мирных жителей. В общей сложности по гражданским объектам на территории России за неделю украинские боевики выпустили не менее 3688 боеприпасов, уточняется в документе.Ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских праздников 107 мирных жителей России пострадали от украинских атак, еще 45 человек погибли, среди них трое детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроковМинздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенкаВ Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
родион мирошник, новости, россия, атаки всу, украина
ВСУ за неделю ранили 64 и убили 11 мирных россиян

От атак ВСУ за неделю погибли 11 и ранены 64 мирных жителя России – Мирошник

08:47 20.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча в православном храме
Свеча в православном храме - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В течение недели, с 12 по 18 января, атаки ВСУ лишили жизни 11 мирных россиян. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 75 мирных жителей: ранены 64 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 11 человек", – приводит РИА Новости цифры из еженедельного доклада Мирошника.
В результате атак украинских дронов пострадали 58 мирных жителей. В общей сложности по гражданским объектам на территории России за неделю украинские боевики выпустили не менее 3688 боеприпасов, уточняется в документе.
Ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских праздников 107 мирных жителей России пострадали от украинских атак, еще 45 человек погибли, среди них трое детей.
