ВСУ за неделю ранили 64 и убили 11 мирных россиян
2026-01-20T08:47
родион мирошник
новости
россия
атаки всу
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В течение недели, с 12 по 18 января, атаки ВСУ лишили жизни 11 мирных россиян. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В результате атак украинских дронов пострадали 58 мирных жителей. В общей сложности по гражданским объектам на территории России за неделю украинские боевики выпустили не менее 3688 боеприпасов, уточняется в документе.Ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских праздников 107 мирных жителей России пострадали от украинских атак, еще 45 человек погибли, среди них трое детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроковМинздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенкаВ Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
россия
украина
