Великолепная "семерка": как советская ракета Р-7 открыла космическую эру

Великолепная "семерка": как советская ракета Р-7 открыла космическую эру

2026-01-20T06:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 – легендарное инженерное детище Советского Союза. Ее появление перевернуло мир военной и космической науки. Ряд модификаций на основе этой ракеты вошли в мировую историю. Подробности – в инфографике РИА Новости Крым.Предварительная работа по созданию такой ракеты в Советском Союзе начались еще в 1950 году. В 1954-м закончен эскизный проект, которым занимался советский ученый, конструктор Сергей Королев.Название "Р-7" ракета получила в 1957 году, когда была готова к летным испытаниям, первые три из которых – были неудачными. Но практика показала слабые места и уже на четвертый раз Р-4 выполнила все поставленные.27 августа 1957 года в прессе было опубликовано первое сообщение об испытании в СССР межконтинентальной баллистической ракеты. Так ракету начали модернизировать под установку ядерного боезаряда. В 1960 году Р-7 приняли на вооружение Советской армии.Именно Р-7 обеспечила запуск первых трех искусственных спутников Земли, став базовой для создания ряда модификаций. А в апреле 1961 года трехступенчатая ракета-носитель (Р-7 + блок Е) уже вывела на околоземную орбиту космический корабль "Восток" с космонавтом Юрием Гагариным на борту. Так началась на Земле "космическая эра".Именно Р-7 вывела на орбиту Земли первый спутник а также межпланетную станцию для изучения Луны.Межконтинентальная баллистическая ракета – баллистическая ракета класса "земля – земля" с дальностью полета не менее 5 500 километров, то есть с возможностью поражения целей на других континентах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографикеРакетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – ПутинРоссия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - Путин

