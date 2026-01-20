Рейтинг@Mail.ru
В Ялте умерла ветеран войны и почетный гражданин города Тамара Чистякова - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Ялте умерла ветеран войны и почетный гражданин города Тамара Чистякова
В Ялте умерла ветеран войны и почетный гражданин города Тамара Чистякова - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Ялте умерла ветеран войны и почетный гражданин города Тамара Чистякова
Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова умерла на 101 году жизни, сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова умерла на 101 году жизни, сообщает глава администрации города Янина Павленко.Она рассказала, что Тамара Федоровна родилась в Запорожской области. В военные времена трудилась в шахте, а после поступила на службу в армию и охраняла склады. Великую Победу женщина встретила в пораженной Германии, работая санитаркой в госпиталях и санаториях. Тамара Федоровна была удостоена ордена Отечественной войны II степени и звания "Ветеран труда".
Новости
ялта, утраты, янина павленко, крым, новости крыма
В Ялте умерла ветеран войны и почетный гражданин города Тамара Чистякова

В Ялте на 101 году жизни умерла ветеран войны и почетный гражданин города Тамара Чистякова

17:52 20.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВетеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова
Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова умерла на 101 году жизни, сообщает глава администрации города Янина Павленко.
Она рассказала, что Тамара Федоровна родилась в Запорожской области. В военные времена трудилась в шахте, а после поступила на службу в армию и охраняла склады. Великую Победу женщина встретила в пораженной Германии, работая санитаркой в госпиталях и санаториях. Тамара Федоровна была удостоена ордена Отечественной войны II степени и звания "Ветеран труда".
"От жителей Ялты, от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким Тамары Федоровны. Разделяем вашу боль! Судьба Тамары Федоровны для каждого из нас – пример стойкости, трудолюбия и искренней любви к Отчизне. Царствие небесное!", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЯлтаУтратыЯнина ПавленкоКрымНовости Крыма
 
Лента новостейМолния