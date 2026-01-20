https://crimea.ria.ru/20260120/v-yalte-umerla-veteran-voyny-i-pochetnyy-grazhdanin-goroda-tamara-chistyakova-1152551288.html
В Ялте умерла ветеран войны и почетный гражданин города Тамара Чистякова
Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова умерла на 101 году жизни, сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова умерла на 101 году жизни, сообщает глава администрации города Янина Павленко.Она рассказала, что Тамара Федоровна родилась в Запорожской области. В военные времена трудилась в шахте, а после поступила на службу в армию и охраняла склады. Великую Победу женщина встретила в пораженной Германии, работая санитаркой в госпиталях и санаториях. Тамара Федоровна была удостоена ордена Отечественной войны II степени и звания "Ветеран труда".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
