https://crimea.ria.ru/20260120/v-yalte-bolee-150-detey-ispolnili-novyy-gimn-kryma-1152527835.html
В Ялте более 150 детей исполнили новый гимн Крыма
В Ялте более 150 детей исполнили новый гимн Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Ялте более 150 детей исполнили новый гимн Крыма
В Ялте свыше 150 учащихся и руководство школы №1 исполнили новый гимн Крыма. Об этом сообщила депутат Госсовета РК Анастасия Прядко. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T09:21
2026-01-20T09:21
2026-01-20T09:21
ялта
гимн крыма
новости крыма
крым
дети
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152527720_2:0:1259:707_1920x0_80_0_0_9120c84ef2b2e31c70e45150c48f7d24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Ялте свыше 150 учащихся и руководство школы №1 исполнили новый гимн Крыма. Об этом сообщила депутат Госсовета РК Анастасия Прядко.20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый крымский референдум – как это было: видеоКрым выбрал свою судьбу: восемь фактов о первом референдуме в СССРВ Крыму назвали значение Переяславской рады
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152527720_159:0:1102:707_1920x0_80_0_0_11d9fdaa7d833a00cfc6365bccb4b596.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, гимн крыма, новости крыма, крым, дети, видео, видео
В Ялте более 150 детей исполнили новый гимн Крыма
В Ялте свыше 150 учащихся и руководство школы №1 исполнили новый гимн Крыма