Рейтинг@Mail.ru
В Ялте более 150 детей исполнили новый гимн Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260120/v-yalte-bolee-150-detey-ispolnili-novyy-gimn-kryma-1152527835.html
В Ялте более 150 детей исполнили новый гимн Крыма
В Ялте более 150 детей исполнили новый гимн Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Ялте более 150 детей исполнили новый гимн Крыма
В Ялте свыше 150 учащихся и руководство школы №1 исполнили новый гимн Крыма. Об этом сообщила депутат Госсовета РК Анастасия Прядко. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T09:21
2026-01-20T09:21
ялта
гимн крыма
новости крыма
крым
дети
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152527720_2:0:1259:707_1920x0_80_0_0_9120c84ef2b2e31c70e45150c48f7d24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Ялте свыше 150 учащихся и руководство школы №1 исполнили новый гимн Крыма. Об этом сообщила депутат Госсовета РК Анастасия Прядко.20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый крымский референдум – как это было: видеоКрым выбрал свою судьбу: восемь фактов о первом референдуме в СССРВ Крыму назвали значение Переяславской рады
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152527720_159:0:1102:707_1920x0_80_0_0_11d9fdaa7d833a00cfc6365bccb4b596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, гимн крыма, новости крыма, крым, дети, видео, видео
В Ялте более 150 детей исполнили новый гимн Крыма

В Ялте свыше 150 учащихся и руководство школы №1 исполнили новый гимн Крыма

09:21 20.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Ялте свыше 150 учащихся и руководство школы №1 исполнили новый гимн Крыма. Об этом сообщила депутат Госсовета РК Анастасия Прядко.
"В честь Дня Республики Крым вместе с учащимися и руководством одной из самых больших школ Ялты — школы №1 — исполнили новый Гимн Крыма, который был утвержден Государственным Советом в 2025 году. В записи приняли участие более 150 детей разных возрастов", - написала она в своем Telegram-канале.
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Первый крымский референдум – как это было: видео
Крым выбрал свою судьбу: восемь фактов о первом референдуме в СССР
В Крыму назвали значение Переяславской рады
 
ЯлтаГимн КрымаНовости КрымаКрымдетиВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров
12:43Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
12:32"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
12:22Удары по Украине: сводка Минобороны России
12:15Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
12:01Электроснабжение на северо-западе Крыма восстановлено
11:54"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
11:44Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма
11:38Кнутом и пряником: как Киев пытался сорвать референдум 1991 года в Крыму
11:23Сосулька упала на машину: как получить компенсацию
11:05Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском
10:47Когда восстановят электроснабжение на северо-западе Крыма
10:34Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье 2:07
10:13Крым – это энергия перемен: Развожаев поздравил крымчан с Днем республики
10:01В Крыму ввели графики временного отключения электричества
09:59Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
09:50"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
09:44В Севастополе сгорел торговый павильон
09:34В Крыму без света Евпатория и два района
09:30Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Лента новостейМолния