В Турции нашли тело мужчины: это может быть пропавший пловец Свечников
В Турции нашли тело мужчины: это может быть пропавший пловец Свечников - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Турции нашли тело мужчины: это может быть пропавший пловец Свечников
В Стамбуле на набережной найдено неопознанное тело мужчины, предполагается, что это может быть пропавший в августе прошлого года российский пловец Николай... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T16:34
2026-01-20T16:34
2026-01-20T16:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Стамбуле на набережной найдено неопознанное тело мужчины, предполагается, что это может быть пропавший в августе прошлого года российский пловец Николай Свечников. Об этом сообщает генконсульство РФ в Турции.Для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы.29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время участия в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле. Его поиски прекращены в октябре 2025 года, но следствие продолжается.Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
В Турции сообщили о возможном обнаружении тела пропавшего российского пловца Свечникова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Стамбуле на набережной найдено неопознанное тело мужчины, предполагается, что это может быть пропавший в августе прошлого года российский пловец Николай Свечников. Об этом сообщает генконсульство РФ в Турции.
"20 января турецкие власти информировали генеральное консульство России в Стамбуле о том, что в районе Бешикташ на набережной Бебек было найдено тело неизвестного мужчины. По предположению полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 года российском пловце Николае Свечникове", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы.
29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время участия в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле. Его поиски прекращены в октябре 2025 года, но следствие продолжается.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
