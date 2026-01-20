https://crimea.ria.ru/20260120/v-turtsii-nashli-telo-muzhchiny-eto-mozhet-byt-propavshiy-plovets-svechnikov-1152548436.html

В Турции нашли тело мужчины: это может быть пропавший пловец Свечников

2026-01-20T16:34

2026-01-20T16:34

2026-01-20T16:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Стамбуле на набережной найдено неопознанное тело мужчины, предполагается, что это может быть пропавший в августе прошлого года российский пловец Николай Свечников. Об этом сообщает генконсульство РФ в Турции.Для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы.29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время участия в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле. Его поиски прекращены в октябре 2025 года, но следствие продолжается.Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

