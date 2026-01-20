Рейтинг@Mail.ru
В Турции нашли тело мужчины: это может быть пропавший пловец Свечников - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260120/v-turtsii-nashli-telo-muzhchiny-eto-mozhet-byt-propavshiy-plovets-svechnikov-1152548436.html
В Турции нашли тело мужчины: это может быть пропавший пловец Свечников
В Турции нашли тело мужчины: это может быть пропавший пловец Свечников - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Турции нашли тело мужчины: это может быть пропавший пловец Свечников
В Стамбуле на набережной найдено неопознанное тело мужчины, предполагается, что это может быть пропавший в августе прошлого года российский пловец Николай... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T16:34
2026-01-20T16:34
турция
новости
россия
стамбул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123928116_0:0:3614:2034_1920x0_80_0_0_2afd468a976f0ac57d56726e44b725dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Стамбуле на набережной найдено неопознанное тело мужчины, предполагается, что это может быть пропавший в августе прошлого года российский пловец Николай Свечников. Об этом сообщает генконсульство РФ в Турции.Для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы.29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время участия в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле. Его поиски прекращены в октябре 2025 года, но следствие продолжается.Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
россия
стамбул
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123928116_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_b1c77bd12d9599886cd03100ff816b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, новости, россия, стамбул, происшествия
В Турции нашли тело мужчины: это может быть пропавший пловец Свечников

В Турции сообщили о возможном обнаружении тела пропавшего российского пловца Свечникова

16:34 20.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Стамбуле на набережной найдено неопознанное тело мужчины, предполагается, что это может быть пропавший в августе прошлого года российский пловец Николай Свечников. Об этом сообщает генконсульство РФ в Турции.
"20 января турецкие власти информировали генеральное консульство России в Стамбуле о том, что в районе Бешикташ на набережной Бебек было найдено тело неизвестного мужчины. По предположению полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 года российском пловце Николае Свечникове", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы.
29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время участия в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле. Его поиски прекращены в октябре 2025 года, но следствие продолжается.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТурцияНовостиРоссияСтамбулПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:03Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин
18:48В Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-New
18:37Подросток упал в море в Севастополе
18:29В Крыму фиксируют повышенную минерализацию подземных вод
18:13Крымский мост сейчас – обстановка после закрытия движения
18:01Обещать – не значит сделать: топ громких и невыполненных обещаний Трампа
17:56Крымский мост открыт для движения
17:52В Ялте умерла ветеран войны и почетный гражданин города Тамара Чистякова
17:39Экс-замглавы Росгвардии получил срок за хищение 250 млн рублей
17:32Трое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме на Кубани
17:26Часть Судака и село Дачное остались без света
17:17Двое детей провалились под лед на реке в Брянске
17:13Януковичу вынесли третий приговор на Украине
17:01Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса 0:10
16:48Алушта частично обесточена
16:34В Турции нашли тело мужчины: это может быть пропавший пловец Свечников
16:21Крымский мост закрыли для проезда
16:18Правительство выделило 19 млрд рублей на развитие Севастополя
16:09Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
15:59В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже
Лента новостейМолния