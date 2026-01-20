https://crimea.ria.ru/20260120/v-sevastopole-sgorel-torgovyy-pavilon-1152528632.html
В Севастополе сгорел торговый павильон
В Севастополе сгорел торговый павильон - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Севастополе сгорел торговый павильон
Утром в Севастополе горел торговый павильон с лакокрасочными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T09:44
2026-01-20T09:44
2026-01-20T09:44
пожар
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152528520_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_32d22eec2531c8a356adbf8b429e9f3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Утром в Севастополе горел торговый павильон с лакокрасочными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.Пожар площадью 30 квадратных метров подразделения МЧС полностью ликвидировали практически за 8 минут.Отмечается, что никто не пострадал.16 января в Севастополе огнеборцы МЧС России потушили неэксплуатируемое кафе, площадь пожара составила около 60 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152528520_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_93d5843f7e932f2d62749f9ba641f671.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, происшествия
В Севастополе сгорел торговый павильон
В Севастополе сгорел торговый павильон с лакокрасочными материалами