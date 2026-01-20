https://crimea.ria.ru/20260120/v-sevastopole-sgorel-torgovyy-pavilon-1152528632.html

В Севастополе сгорел торговый павильон

Утром в Севастополе горел торговый павильон с лакокрасочными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 20.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Утром в Севастополе горел торговый павильон с лакокрасочными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.Пожар площадью 30 квадратных метров подразделения МЧС полностью ликвидировали практически за 8 минут.Отмечается, что никто не пострадал.16 января в Севастополе огнеборцы МЧС России потушили неэксплуатируемое кафе, площадь пожара составила около 60 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

