В Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-New
В Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-New - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-New
Высокоточный станок для качественных комплектующих самолетов Sukhoi Superjet изобрели и изготовили инженеры Севастопольского государственного университета... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T18:48
2026-01-20T18:48
2026-01-20T18:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Высокоточный станок для качественных комплектующих самолетов Sukhoi Superjet изобрели и изготовили инженеры Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.Новый станок предназначен для финишной обработки корпусов датчиков, критически важных для современных авиалайнеров, рассказал губернатор. Программа станка предусматривает комплексный подход: сначала он измеряет шероховатость поверхности, затем, при необходимости, проводит обработку и выдает заключение о соответствии заданным параметрам.По словам Развожаева, для производства датчиков требовалась особая технология обработки корпуса, обеспечивающая высочайшую точность. Специалисты провели серию экспериментов и подобрали наиболее оптимальную технологию, а завод обратился к ним с просьбой разработать и изготовить под нее специализированное оборудование.Окончательную сборку и отладку вели на производственной площадке кафедры "Приборостроение и транспорт" Высшей технологической школы "Севастопольский приборостроительный институт".Результатом совместной работы стал станок с числовым программным управлением, который не просто обрабатывает детали, но и выполняет измерение их параметров качества непосредственно в процессе работы, добавил губернатор Севастополя.В начале осени 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полетСу-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколенияПутин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении
В Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-New
Севастопольские инженеры создали уникальный станок для самолетов SSJ-New
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Высокоточный станок для качественных комплектующих самолетов Sukhoi Superjet изобрели и изготовили инженеры Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"В СевГУ разработали и изготовили высокоточный станок, предназначенный обеспечить качество комплектующих для самолетов "Сухой Суперджет". Ученые тесно сотрудничали с заводом "Фиолент" – одним из ведущих российских производителей прецизионных датчиков для авиации, в рамках проекта SSJ-New", – сказано в сообщении.
Новый станок предназначен для финишной обработки корпусов датчиков, критически важных для современных авиалайнеров, рассказал губернатор.
Программа станка предусматривает комплексный подход: сначала он измеряет шероховатость поверхности, затем, при необходимости, проводит обработку и выдает заключение о соответствии заданным параметрам.
По словам Развожаева, для производства датчиков требовалась особая технология обработки корпуса, обеспечивающая высочайшую точность. Специалисты провели серию экспериментов и подобрали наиболее оптимальную технологию, а завод обратился к ним с просьбой разработать и изготовить под нее специализированное оборудование.
Окончательную сборку и отладку вели на производственной площадке кафедры "Приборостроение и транспорт" Высшей технологической школы "Севастопольский приборостроительный институт".
"В проекте участвовали не только опытные преподаватели, но и студенты университета: ребята помогали в обработке деталей на станках, написании управляющих программ, а также в сборке", – подчеркнул Развожаев.
Результатом совместной работы стал станок с числовым программным управлением, который не просто обрабатывает детали, но и выполняет измерение их параметров качества непосредственно в процессе работы, добавил губернатор Севастополя.
В начале осени 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что импортозамещение двигателей
на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено.
