В Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-New

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Высокоточный станок для качественных комплектующих самолетов Sukhoi Superjet изобрели и изготовили инженеры Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.Новый станок предназначен для финишной обработки корпусов датчиков, критически важных для современных авиалайнеров, рассказал губернатор. Программа станка предусматривает комплексный подход: сначала он измеряет шероховатость поверхности, затем, при необходимости, проводит обработку и выдает заключение о соответствии заданным параметрам.По словам Развожаева, для производства датчиков требовалась особая технология обработки корпуса, обеспечивающая высочайшую точность. Специалисты провели серию экспериментов и подобрали наиболее оптимальную технологию, а завод обратился к ним с просьбой разработать и изготовить под нее специализированное оборудование.Окончательную сборку и отладку вели на производственной площадке кафедры "Приборостроение и транспорт" Высшей технологической школы "Севастопольский приборостроительный институт".Результатом совместной работы стал станок с числовым программным управлением, который не просто обрабатывает детали, но и выполняет измерение их параметров качества непосредственно в процессе работы, добавил губернатор Севастополя.В начале осени 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полностью отечественный российский самолет SJ-100 совершил первый полетСу-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколенияПутин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении

