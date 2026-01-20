Рейтинг@Mail.ru
В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже
В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже
В страховом стаже родителей в России начнут учитываться периоды отпуска по уходу за каждым ребенком. Соответствующее постановление во вторник подписал... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T15:59
2026-01-20T15:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В страховом стаже родителей в России начнут учитываться периоды отпуска по уходу за каждым ребенком. Соответствующее постановление во вторник подписал председатель правительства Михаил Мишустин.До 2026 года действовало ограничение – в стаж засчитывался период ухода за каждым ребенком, но не более шести лет суммарно, что позволяло учитывать уход только за четырьмя детьми.Отмечается, что решение позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей.Ранее на портале Госуслуги заработал сервис "Планирование и рождение ребенка", через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства.
россия, общество, михаил мишустин, пенсия, изменения в пенсионном законодательстве россии, социальная пенсия, семья, многодетная семья, дети, новости, декретный отпуск
В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже

В России новый порядок подсчета страхового стажа увеличит пенсии родителей

15:59 20.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В страховом стаже родителей в России начнут учитываться периоды отпуска по уходу за каждым ребенком. Соответствующее постановление во вторник подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"С 2026 года в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Необходимые для этого изменения внесены в порядок подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий и утверждены постановлением", - говорится в документе, размещенном на сайте Кабмина.

До 2026 года действовало ограничение – в стаж засчитывался период ухода за каждым ребенком, но не более шести лет суммарно, что позволяло учитывать уход только за четырьмя детьми.
Отмечается, что решение позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей.
Ранее на портале Госуслуги заработал сервис "Планирование и рождение ребенка", через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства.
