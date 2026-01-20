https://crimea.ria.ru/20260120/v-rossii-dekretnyy-otpusk-nachnut-uchityvat-v-strakhovom-stazhe-1152547290.html

В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже

В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В страховом стаже родителей в России начнут учитываться периоды отпуска по уходу за каждым ребенком. Соответствующее постановление во вторник подписал председатель правительства Михаил Мишустин.До 2026 года действовало ограничение – в стаж засчитывался период ухода за каждым ребенком, но не более шести лет суммарно, что позволяло учитывать уход только за четырьмя детьми.Отмечается, что решение позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей.Ранее на портале Госуслуги заработал сервис "Планирование и рождение ребенка", через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства.

