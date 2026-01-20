Рейтинг@Mail.ru
В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда
В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда
В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда
Снежная, морозная погода принесла на полуостров не только зимнюю сказку, но и увеличила количество пациентов в травмпунктах Крыма. С какими травмами чаще всего... РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Снежная, морозная погода принесла на полуостров не только зимнюю сказку, но и увеличила количество пациентов в травмпунктах Крыма. С какими травмами чаще всего обращаются к врачам жители республики и как обезопасить себя в скользкую погоду, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал врач-травматолог, профессор кафедры травматологии и ортопедии Медакадемии КФУ им. Вернадского Павел Федуличев.По словам врача-травматолога, чаще всего люди обращаются с ушибами и растяжениями."…Но болевой синдром достаточно выражен, на выздоровление уходит примерно две-три недели, что сказывается на качестве жизни... Именно же с переломами увеличение незначительное - примерно на 14%", - добавил он.Павел Федуличев также отметил, что для травматологов данные погодные обстоятельства не являются чем-то особенным."Периодически нам приходится работать в более жестких условиях, поэтому проблем особых нет, но есть кадровый дефицит, как и во всех других специальностях, который распространен по всей стране", - отметил спикер.Из-за скольких дорожных покрытий также на 2-3% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, поделился специалист.Он настоятельно рекомендовал людям в возрасте не выходить на улицу в плохую зимнюю погоду, просить родственников привезти им продукты, либо одевать хорошую, не скользкую обувь."…Есть специальные противоскользящие накладки на обувь, в крайнем случае можно крупную шкурку для обработки дерева приклеить, хоть она и несколько дней продержится, но вы зато не упадете. В Крыму, к счастью, плохая погода держится не очень долго…. Идти по гололеду нужно аккуратно, стараясь наступать на всю стопу, никуда не торопиться, не бежать. Одежда должна быть удобная, чтобы не сковывала движение", - разъяснил спикер.А если вы стали свидетелем чужого падения, травматолог советует не оставаться равнодушным, узнать, где именно у человека болит, и, до вызова скорой помощи, постараться травмированного уложить, подложив под голову что-то удобное и мягкое."Если же вы где-то в лесу…, сломайте 2-3 ветки, привяжите шарфом вокруг конечности, поместите пострадавшего в любое транспортное средство и везите в ближайшее лечебное учреждение, где есть травмпункт", - заключил он.
гололед, крым, новости крыма, здоровье, павел федуличев, здравоохранение в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Снежная, морозная погода принесла на полуостров не только зимнюю сказку, но и увеличила количество пациентов в травмпунктах Крыма. С какими травмами чаще всего обращаются к врачам жители республики и как обезопасить себя в скользкую погоду, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал врач-травматолог, профессор кафедры травматологии и ортопедии Медакадемии КФУ им. Вернадского Павел Федуличев.
"Действительно, с выпадением снега и похолоданием в Крыму увеличилось количество обращений с травмами, которые получены во время гололеда или снега. По данным травмпункта 6-й городской больницы (г. Симферополя), примерно в два раза увеличилось количество обратившихся", - уточнил он.
По словам врача-травматолога, чаще всего люди обращаются с ушибами и растяжениями.
"…Но болевой синдром достаточно выражен, на выздоровление уходит примерно две-три недели, что сказывается на качестве жизни... Именно же с переломами увеличение незначительное - примерно на 14%", - добавил он.
Павел Федуличев также отметил, что для травматологов данные погодные обстоятельства не являются чем-то особенным.
"Периодически нам приходится работать в более жестких условиях, поэтому проблем особых нет, но есть кадровый дефицит, как и во всех других специальностях, который распространен по всей стране", - отметил спикер.
Из-за скольких дорожных покрытий также на 2-3% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, поделился специалист.
"В такую погоду самое главное обезопасить себя от травм... Особенно подвержены травмам дети, которые любят поиграть в снегу, покататься, поиграть в снежки. Но, к счастью, они инстинктивно группируются, и травмы чаще всего не тяжелые… А пожилые люди, пытаясь остановить падение, выставляют руку или пытаются как-то ногой сгладить падение, подворачивают ее или ломают", - отметил Федуличев.
Он настоятельно рекомендовал людям в возрасте не выходить на улицу в плохую зимнюю погоду, просить родственников привезти им продукты, либо одевать хорошую, не скользкую обувь.
"…Есть специальные противоскользящие накладки на обувь, в крайнем случае можно крупную шкурку для обработки дерева приклеить, хоть она и несколько дней продержится, но вы зато не упадете. В Крыму, к счастью, плохая погода держится не очень долго…. Идти по гололеду нужно аккуратно, стараясь наступать на всю стопу, никуда не торопиться, не бежать. Одежда должна быть удобная, чтобы не сковывала движение", - разъяснил спикер.
А если вы стали свидетелем чужого падения, травматолог советует не оставаться равнодушным, узнать, где именно у человека болит, и, до вызова скорой помощи, постараться травмированного уложить, подложив под голову что-то удобное и мягкое.
"Если же вы где-то в лесу…, сломайте 2-3 ветки, привяжите шарфом вокруг конечности, поместите пострадавшего в любое транспортное средство и везите в ближайшее лечебное учреждение, где есть травмпункт", - заключил он.
