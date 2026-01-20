https://crimea.ria.ru/20260120/v-krymu-vdvoe-uvelichilos-chislo-obrascheniy-v-travmpunkt-iz-za-gololeda-1152541010.html

В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Снежная, морозная погода принесла на полуостров не только зимнюю сказку, но и увеличила количество пациентов в травмпунктах Крыма. С какими травмами чаще всего обращаются к врачам жители республики и как обезопасить себя в скользкую погоду, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал врач-травматолог, профессор кафедры травматологии и ортопедии Медакадемии КФУ им. Вернадского Павел Федуличев.По словам врача-травматолога, чаще всего люди обращаются с ушибами и растяжениями."…Но болевой синдром достаточно выражен, на выздоровление уходит примерно две-три недели, что сказывается на качестве жизни... Именно же с переломами увеличение незначительное - примерно на 14%", - добавил он.Павел Федуличев также отметил, что для травматологов данные погодные обстоятельства не являются чем-то особенным."Периодически нам приходится работать в более жестких условиях, поэтому проблем особых нет, но есть кадровый дефицит, как и во всех других специальностях, который распространен по всей стране", - отметил спикер.Из-за скольких дорожных покрытий также на 2-3% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, поделился специалист.Он настоятельно рекомендовал людям в возрасте не выходить на улицу в плохую зимнюю погоду, просить родственников привезти им продукты, либо одевать хорошую, не скользкую обувь."…Есть специальные противоскользящие накладки на обувь, в крайнем случае можно крупную шкурку для обработки дерева приклеить, хоть она и несколько дней продержится, но вы зато не упадете. В Крыму, к счастью, плохая погода держится не очень долго…. Идти по гололеду нужно аккуратно, стараясь наступать на всю стопу, никуда не торопиться, не бежать. Одежда должна быть удобная, чтобы не сковывала движение", - разъяснил спикер.А если вы стали свидетелем чужого падения, травматолог советует не оставаться равнодушным, узнать, где именно у человека болит, и, до вызова скорой помощи, постараться травмированного уложить, подложив под голову что-то удобное и мягкое."Если же вы где-то в лесу…, сломайте 2-3 ветки, привяжите шарфом вокруг конечности, поместите пострадавшего в любое транспортное средство и везите в ближайшее лечебное учреждение, где есть травмпункт", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сосулька упала на машину: как получить компенсациюМестами снежные заносы: актуальная обстановка на дорогах КрымаДетские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь

