https://crimea.ria.ru/20260120/v-krymu-ustanovilsya-tonkiy-led---pravila-bezopasnosti-1152543826.html

В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности

В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности - РИА Новости Крым, 20.01.2026

В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности

Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило об опасности выхода на внутренние водоемы полуострова в связи изменчивым ледоставом. РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T14:11

2026-01-20T14:11

2026-01-20T14:37

крым

новости крыма

безопасность

гу мчс рф по республике крым

водоемы

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152543447_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c7edfb0df1bc93409fd601ef0e20ddc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило об опасности выхода на внутренние водоемы полуострова в связи изменчивым ледоставом. По информации пресс-службы ведомства, лед толщиной 5-10 см сейчас установился на озере Донузлав в Сакском районе и других внутренних водных объектах республики Крым. Жителей и гостей полуострова просят быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха на водных объектах. "Для одного пешехода безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 10 см. Для оборудованного катка, не менее 12-15 см. Лед может быть непрочным возле стока воды, вблизи кустов, камышей, под сугробами, в местах, где быстрое течение и где водоросли вмерзли в лед", - рассказали спасатели. Что делать, если вы провалились под лед Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололедаДетские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощьВ Крыму из-за шторма отменили экскурсии на Ай-Петри

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, безопасность, гу мчс рф по республике крым, водоемы, погода в крыму