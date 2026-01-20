https://crimea.ria.ru/20260120/v-krymu-ustanovilsya-tonkiy-led---pravila-bezopasnosti-1152543826.html
В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности
Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило об опасности выхода на внутренние водоемы полуострова в связи изменчивым ледоставом. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T14:11
2026-01-20T14:11
2026-01-20T14:37
В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности
В МЧС предупредили об опасности тонкого льда в Крыму
14:11 20.01.2026 (обновлено: 14:37 20.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило об опасности выхода на внутренние водоемы полуострова в связи изменчивым ледоставом.
По информации пресс-службы ведомства, лед толщиной 5-10 см сейчас установился на озере Донузлав в Сакском районе и других внутренних водных объектах республики Крым. Жителей и гостей полуострова просят быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха на водных объектах.
"Для одного пешехода безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 10 см. Для оборудованного катка, не менее 12-15 см. Лед может быть непрочным возле стока воды, вблизи кустов, камышей, под сугробами, в местах, где быстрое течение и где водоросли вмерзли в лед", - рассказали спасатели.
Что делать, если вы провалились под лед
1Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.
2Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой, по возможности, перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед.
3Осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу.
4Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.
5Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед
1Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.
2Если вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом. Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них.
3За 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство.
4Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться под лед.
5Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте или водке руками, напоите пострадавшего горячим чаем.
6Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу. Обязательно позвоните в скорую помощь, чтобы пострадавшего осмотрел специалист.
7Если вы увидели, что кто-то провалился и оказался подо льдом, незамедлительно звоните с мобильного на номер "112".
