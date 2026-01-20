Рейтинг@Mail.ru
В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности
В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности
Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило об опасности выхода на внутренние водоемы полуострова в связи изменчивым ледоставом. РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило об опасности выхода на внутренние водоемы полуострова в связи изменчивым ледоставом. По информации пресс-службы ведомства, лед толщиной 5-10 см сейчас установился на озере Донузлав в Сакском районе и других внутренних водных объектах республики Крым. Жителей и гостей полуострова просят быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха на водных объектах. "Для одного пешехода безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 10 см. Для оборудованного катка, не менее 12-15 см. Лед может быть непрочным возле стока воды, вблизи кустов, камышей, под сугробами, в местах, где быстрое течение и где водоросли вмерзли в лед", - рассказали спасатели.
В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности

В МЧС предупредили об опасности тонкого льда в Крыму

14:11 20.01.2026 (обновлено: 14:37 20.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило об опасности выхода на внутренние водоемы полуострова в связи изменчивым ледоставом.
По информации пресс-службы ведомства, лед толщиной 5-10 см сейчас установился на озере Донузлав в Сакском районе и других внутренних водных объектах республики Крым. Жителей и гостей полуострова просят быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха на водных объектах.
"Для одного пешехода безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 10 см. Для оборудованного катка, не менее 12-15 см. Лед может быть непрочным возле стока воды, вблизи кустов, камышей, под сугробами, в местах, где быстрое течение и где водоросли вмерзли в лед", - рассказали спасатели.

Что делать, если вы провалились под лед

  1. 1
    Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.
  2. 2
    Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой, по возможности, перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед.
  3. 3
    Осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу.
  4. 4
    Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.
  5. 5
    Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед

  1. 1
    Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.
  2. 2
    Если вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом. Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них.
  3. 3
    За 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство.
  4. 4
    Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться под лед.
  5. 5
    Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте или водке руками, напоите пострадавшего горячим чаем.
  6. 6
    Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу. Обязательно позвоните в скорую помощь, чтобы пострадавшего осмотрел специалист.
  7. 7
    Если вы увидели, что кто-то провалился и оказался подо льдом, незамедлительно звоните с мобильного на номер "112".
