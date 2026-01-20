Рейтинг@Mail.ru
В Крыму фиксируют повышенную минерализацию подземных вод - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260120/v-krymu-fiksiruyut-povyshennuyu-mineralizatsiyu-podzemnykh-vod-1152534572.html
В Крыму фиксируют повышенную минерализацию подземных вод
В Крыму фиксируют повышенную минерализацию подземных вод - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Крыму фиксируют повышенную минерализацию подземных вод
В Крыму в ряде районов в воде из скважин фиксируются повышенные значения минерализации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили на предприятии "Вода... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T18:29
2026-01-20T18:29
эксклюзивы риа новости крым
вода
вода крыма
вода в крыму
крым
новости крыма
качество воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111858/00/1118580084_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3209697e47b4795667f44b79c7ea44df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в ряде районов в воде из скважин фиксируются повышенные значения минерализации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили на предприятии "Вода Крыма".Накануне в ходе прямого эфира, который провела глава Джанкойской районной администрации Инна Федоренко, жители одного из сел пожаловались на то, что из крана течет вода с солоноватым привкусом."Согласно требованиям СанПиН, минерализация питьевой воды не должна превышать 1 г/дм³ для воды централизованного водоснабжения и до 1,5 г/дм³ для воды нецентрализованного водоснабжения. &lt;...&gt; на полуострове в прибрежных районах (Сакский, Раздольненский, Красноперекопский) за счет попадания в водоносные подземные горизонты морской воды наблюдается повышение минерализации более чем на 2–4 г/дм³", - говорится в сообщении.Ситуацию несколько усложнят "водная блокада", начавшаяся в 2014 году, когда Украина прекратила поставки на полуостров пресной воды по Северо-Крымскому каналу. Как следствие, значительно снижается общий пресноводный баланс полуострова и повышается нагрузка на местные подземные водоисточники, отметили на предприятии.Из-за бесконтрольного бурения частных скважин, уровень пресной воды в уже существующих скважинах понижается и усиливается приток более соленых вод с прибрежных участков. Интенсивное использование сельскохозяйственных удобрений и органическое загрязнение почв также является фактором, приводящим к повышению концентрации нитратов и азотистых веществ в грунтовых водах и попаданию загрязнений в подземные водоисточники, поясняют специалисты госпредприятия "Вода Крыма".Также ведутся работы по модернизации водопроводных очистных сооружений за счет региональных и федеральных средств и рациональному использованию альтернативных источников воды, чтобы снизить нагрузку на подземные воды полуострова, добавили в пресс-службе.Ранее член научно-технического совета Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что проблема качества и количества питьевой воды во все времена оставалась острой для Крыма.Также ранее сообщалось, что нарушения зафиксированы в Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах. По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, вода в этих населенных пунктах отличается повышенной жесткостью, минерализацией и содержанием хлоридов и сульфатов, что обусловлено природными особенностями состава подземных источников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обильные осадки наполнили крымские водохранилищаПроблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в КрымуУченый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111858/00/1118580084_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_847943e710463a935a58cc5eedd85381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода, вода крыма, вода в крыму, крым, новости крыма, качество воды
В Крыму фиксируют повышенную минерализацию подземных вод

В Крыму в ряде регионов фиксируется повышенная минерализация подземных вод - "Вода Крыма"

18:29 20.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБурение скважин для добычи воды в частном секторе Крыма
Бурение скважин для добычи воды в частном секторе Крыма - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в ряде районов в воде из скважин фиксируются повышенные значения минерализации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили на предприятии "Вода Крыма".
Накануне в ходе прямого эфира, который провела глава Джанкойской районной администрации Инна Федоренко, жители одного из сел пожаловались на то, что из крана течет вода с солоноватым привкусом.
"Согласно требованиям СанПиН, минерализация питьевой воды не должна превышать 1 г/дм³ для воды централизованного водоснабжения и до 1,5 г/дм³ для воды нецентрализованного водоснабжения. <...> на полуострове в прибрежных районах (Сакский, Раздольненский, Красноперекопский) за счет попадания в водоносные подземные горизонты морской воды наблюдается повышение минерализации более чем на 2–4 г/дм³", - говорится в сообщении.
Ситуацию несколько усложнят "водная блокада", начавшаяся в 2014 году, когда Украина прекратила поставки на полуостров пресной воды по Северо-Крымскому каналу. Как следствие, значительно снижается общий пресноводный баланс полуострова и повышается нагрузка на местные подземные водоисточники, отметили на предприятии.
Из-за бесконтрольного бурения частных скважин, уровень пресной воды в уже существующих скважинах понижается и усиливается приток более соленых вод с прибрежных участков. Интенсивное использование сельскохозяйственных удобрений и органическое загрязнение почв также является фактором, приводящим к повышению концентрации нитратов и азотистых веществ в грунтовых водах и попаданию загрязнений в подземные водоисточники, поясняют специалисты госпредприятия "Вода Крыма".
"Проблема реальна, и ее решение требует комплексных мер. ГУП РК "Вода Крыма" регулярно проводит лабораторный контроль (мониторинг) по органолептическим, обобщенным, неорганическим, органическим и микробиологическим показателям качества природной подземной и питьевой воды, поступающей от источников водоснабжения и подаваемой абонентам нашего предприятия", - подчеркнули в организации.
Также ведутся работы по модернизации водопроводных очистных сооружений за счет региональных и федеральных средств и рациональному использованию альтернативных источников воды, чтобы снизить нагрузку на подземные воды полуострова, добавили в пресс-службе.
Ранее член научно-технического совета Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что проблема качества и количества питьевой воды во все времена оставалась острой для Крыма.
Также ранее сообщалось, что нарушения зафиксированы в Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах. По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, вода в этих населенных пунктах отличается повышенной жесткостью, минерализацией и содержанием хлоридов и сульфатов, что обусловлено природными особенностями состава подземных источников.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в Крыму
Ученый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВодаВода КрымаВода в КрымуКрымНовости КрымаКачество воды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:03Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин
18:48В Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-New
18:37Подросток упал в море в Севастополе
18:29В Крыму фиксируют повышенную минерализацию подземных вод
18:13Крымский мост сейчас – обстановка после закрытия движения
18:01Обещать – не значит сделать: топ громких и невыполненных обещаний Трампа
17:56Крымский мост открыт для движения
17:52В Ялте умерла ветеран войны и почетный гражданин города Тамара Чистякова
17:39Экс-замглавы Росгвардии получил срок за хищение 250 млн рублей
17:32Трое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме на Кубани
17:26Часть Судака и село Дачное остались без света
17:17Двое детей провалились под лед на реке в Брянске
17:13Януковичу вынесли третий приговор на Украине
17:01Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса 0:10
16:48Алушта частично обесточена
16:34В Турции нашли тело мужчины: это может быть пропавший пловец Свечников
16:21Крымский мост закрыли для проезда
16:18Правительство выделило 19 млрд рублей на развитие Севастополя
16:09Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
15:59В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже
Лента новостейМолния