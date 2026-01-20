https://crimea.ria.ru/20260120/v-krymu-fiksiruyut-povyshennuyu-mineralizatsiyu-podzemnykh-vod-1152534572.html

В Крыму фиксируют повышенную минерализацию подземных вод

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в ряде районов в воде из скважин фиксируются повышенные значения минерализации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили на предприятии "Вода Крыма".Накануне в ходе прямого эфира, который провела глава Джанкойской районной администрации Инна Федоренко, жители одного из сел пожаловались на то, что из крана течет вода с солоноватым привкусом."Согласно требованиям СанПиН, минерализация питьевой воды не должна превышать 1 г/дм³ для воды централизованного водоснабжения и до 1,5 г/дм³ для воды нецентрализованного водоснабжения. <...> на полуострове в прибрежных районах (Сакский, Раздольненский, Красноперекопский) за счет попадания в водоносные подземные горизонты морской воды наблюдается повышение минерализации более чем на 2–4 г/дм³", - говорится в сообщении.Ситуацию несколько усложнят "водная блокада", начавшаяся в 2014 году, когда Украина прекратила поставки на полуостров пресной воды по Северо-Крымскому каналу. Как следствие, значительно снижается общий пресноводный баланс полуострова и повышается нагрузка на местные подземные водоисточники, отметили на предприятии.Из-за бесконтрольного бурения частных скважин, уровень пресной воды в уже существующих скважинах понижается и усиливается приток более соленых вод с прибрежных участков. Интенсивное использование сельскохозяйственных удобрений и органическое загрязнение почв также является фактором, приводящим к повышению концентрации нитратов и азотистых веществ в грунтовых водах и попаданию загрязнений в подземные водоисточники, поясняют специалисты госпредприятия "Вода Крыма".Также ведутся работы по модернизации водопроводных очистных сооружений за счет региональных и федеральных средств и рациональному использованию альтернативных источников воды, чтобы снизить нагрузку на подземные воды полуострова, добавили в пресс-службе.Ранее член научно-технического совета Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что проблема качества и количества питьевой воды во все времена оставалась острой для Крыма.Также ранее сообщалось, что нарушения зафиксированы в Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах. По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, вода в этих населенных пунктах отличается повышенной жесткостью, минерализацией и содержанием хлоридов и сульфатов, что обусловлено природными особенностями состава подземных источников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обильные осадки наполнили крымские водохранилищаПроблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в КрымуУченый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове

