В Крыму без света Евпатория и два района

Два района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения утром во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Два района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения утром во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".В течении трех часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, заверили на предприятии.Кроме того, ранее во вторник также сообщалось, что без света из-за аварии на сетях остались потребители города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов.Органы прокуратуры уже взяли на контроль ход проведения работ по восстановлению электроснабжения абонентов на территории перечисленных регионов."Прокуратура Крыма контролирует ход проведения работ по восстановлению электроснабжения абонентов на территории Джанкойского, Красноперекопского, Раздольненкого и Сакского районов", - сообщили в надзорном ведомстве.Из-за обильных снегопадов и похолодания на полуострове фиксируется увеличение нагрузки на электросети, сообщал 17 января председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение

