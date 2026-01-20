Рейтинг@Mail.ru
В городах и селах Запорожской области открыли пункты обогрева - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В городах и селах Запорожской области открыли пункты обогрева
В городах и селах Запорожской области открыли пункты обогрева - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В городах и селах Запорожской области открыли пункты обогрева
Во всех городах и селах Запорожской области открыты центры обогрева для населения. На базах можно согреться, зарядить телефоны, запастись водой и горячим... РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Во всех городах и селах Запорожской области открыты центры обогрева для населения. На базах можно согреться, зарядить телефоны, запастись водой и горячим питанием. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Текущую ситуацию усугубляет сложность с полноценным запуском отопления в отдельных городах из-за пониженного напряжения в электросетях, отметил губернатор. Поэтому организация пунктов обогрева – это критически важная поддержка для жителей, отметил Балицкий.По его информации, на базах можно будет согреться, зарядить мобильные устройства, получить питьевую воду и горячее питание."Профильные заместители и руководители ресурсоснабжающих предприятий находятся на постоянной связи с местными администрациями и жителями, чтобы в случае ухудшения ситуации реагировать незамедлительно, используя в том числе опыт преодоления подобных сложностей в других субъектах РФ", – подчеркнул Евгений Балицкий.Накануне минтоплива, энергетики и угольной промышленности республики сообщало, что свыше 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики остались без света из-за нештатной ситуации.
В городах и селах Запорожской области открыли пункты обогрева

В Запорожской области во всех муниципалитетах открыли пункты обогрева для населения

19:33 20.01.2026 (обновлено: 19:34 20.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Во всех городах и селах Запорожской области открыты центры обогрева для населения. На базах можно согреться, зарядить телефоны, запастись водой и горячим питанием. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Во всех муниципальных образованиях Запорожской области открыты пункты обогрева для населения. Эта мера является вынужденной и необходимой в условиях исключительно холодной зимы, когда столбик термометра опускается до 20 градусов мороза", – сказано в сообщении.
Текущую ситуацию усугубляет сложность с полноценным запуском отопления в отдельных городах из-за пониженного напряжения в электросетях, отметил губернатор. Поэтому организация пунктов обогрева – это критически важная поддержка для жителей, отметил Балицкий.
По его информации, на базах можно будет согреться, зарядить мобильные устройства, получить питьевую воду и горячее питание.
"Профильные заместители и руководители ресурсоснабжающих предприятий находятся на постоянной связи с местными администрациями и жителями, чтобы в случае ухудшения ситуации реагировать незамедлительно, используя в том числе опыт преодоления подобных сложностей в других субъектах РФ", – подчеркнул Евгений Балицкий.
Накануне минтоплива, энергетики и угольной промышленности республики сообщало, что свыше 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики остались без света из-за нештатной ситуации.
