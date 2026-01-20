В городах и селах Запорожской области открыли пункты обогрева

https://crimea.ria.ru/20260120/v-gorodakh-i-selakh-zaporozhskoy-oblasti-otkryli-punkty-obogreva-1152553910.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Во всех городах и селах Запорожской области открыты центры обогрева для населения. На базах можно согреться, зарядить телефоны, запастись водой и горячим питанием. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Текущую ситуацию усугубляет сложность с полноценным запуском отопления в отдельных городах из-за пониженного напряжения в электросетях, отметил губернатор. Поэтому организация пунктов обогрева – это критически важная поддержка для жителей, отметил Балицкий.По его информации, на базах можно будет согреться, зарядить мобильные устройства, получить питьевую воду и горячее питание."Профильные заместители и руководители ресурсоснабжающих предприятий находятся на постоянной связи с местными администрациями и жителями, чтобы в случае ухудшения ситуации реагировать незамедлительно, используя в том числе опыт преодоления подобных сложностей в других субъектах РФ", – подчеркнул Евгений Балицкий.Накануне минтоплива, энергетики и угольной промышленности республики сообщало, что свыше 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики остались без света из-за нештатной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроковИз-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская областиВ Бердянске без отопления остаются 96 домов

