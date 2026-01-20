Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал позитивными итоги переговоров со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T21:35
2026-01-20T21:35
стивен уиткофф
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал позитивными итоги переговоров со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которые проходят в США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что он в том числе передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.14 января стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На возможной встрече Уиткофф и Кушнер также хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине.
стивен уиткофф, сша
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе очень позитивными

21:35 20.01.2026
 
© Evelyn HocksteinУиткофф
Уиткофф
© Evelyn Hockstein
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал позитивными итоги переговоров со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которые проходят в США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Они были очень позитивными", – сказано в ответе Уиткоффа на вопрос агентства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что он в том числе передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.
14 января стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На возможной встрече Уиткофф и Кушнер также хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине.
Стивен УиткоффСША
 
