Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
2026-01-20T21:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал позитивными итоги переговоров со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которые проходят в США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что он в том числе передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.14 января стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На возможной встрече Уиткофф и Кушнер также хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь МакронСколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФЛавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
