https://crimea.ria.ru/20260120/uchenyy-i-poet--umer-pochetnyy-grazhdanin-yalty-gennadiy-shalyugin-1152553510.html
Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин
Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин
В Ялте ушел из жизни почетный гражданин города, руководитель дома-музея имени Чехова Геннадий Шалюгин. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T19:03
2026-01-20T19:03
2026-01-20T19:03
ялта
утраты
общество
янина павленко
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152553398_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0cf6a48e87c2253754937d2334e86926.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Ялте ушел из жизни почетный гражданин города, руководитель дома-музея имени Чехова Геннадий Шалюгин. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.Геннадий Александрович был лауреатом литературных премий, автор 14 книг и более 600 публикаций стихотворений, статей, очерков, рассказов, эссе. Почти четверть века он руководил Домом-музеем Чехова, возглавив его в 1984 году по личной рекомендации в Минкульт СССР племянницы драматурга – дочери младшего брата Антона Павловича, Евгении Михайловны Чеховой, рассказала Павленко.Именно по инициативе Геннадия Шалюгина в 1995 году, после основательной реставрации здания, был создан отдел-филиал музея в Гурзуфе, а в 2006 году – на даче "Омюр" в Ялте, напомнила Янина Павленко.Также сегодня стало известно, что на 101 году ушла из жизни Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152553398_0:0:1101:826_1920x0_80_0_0_32e290eb1d4ba156cb8e3ee6ea25bf5b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, утраты, общество, янина павленко, крым
Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин
В Ялте умер директор Белой дачи Геннадий Шалюгин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Ялте ушел из жизни почетный гражданин города, руководитель дома-музея имени Чехова Геннадий Шалюгин. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
"Не стало прекрасного человека, Почетного гражданина Ялты, ученого, исследователя, писателя, поэта – Геннадия Александровича Шалюгина. Его знали далеко за пределами Ялты, память о нем навсегда останется в наших сердцах", – сказано в сообщении.
Геннадий Александрович был лауреатом литературных премий, автор 14 книг и более 600 публикаций стихотворений, статей, очерков, рассказов, эссе. Почти четверть века он руководил Домом-музеем Чехова, возглавив его в 1984 году по личной рекомендации в Минкульт СССР племянницы драматурга – дочери младшего брата Антона Павловича, Евгении Михайловны Чеховой, рассказала Павленко.
"Благодаря ему с 1985 года в Ялту стал приезжать МХАТ под руководством Олега Ефремова и другие столичные театры. Международные фестивали, научные конференции, конкурсы превратили Белую Дачу в настоящий центр культурной жизни города", – отметила глава Ялты.
Именно по инициативе Геннадия Шалюгина в 1995 году, после основательной реставрации здания, был создан отдел-филиал музея в Гурзуфе, а в 2006 году – на даче "Омюр" в Ялте, напомнила Янина Павленко.
Также сегодня стало известно, что на 101 году ушла из жизни
Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.