https://crimea.ria.ru/20260120/uchenyy-i-poet--umer-pochetnyy-grazhdanin-yalty-gennadiy-shalyugin-1152553510.html

Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин

Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин

В Ялте ушел из жизни почетный гражданин города, руководитель дома-музея имени Чехова Геннадий Шалюгин. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T19:03

2026-01-20T19:03

2026-01-20T19:03

ялта

утраты

общество

янина павленко

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152553398_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0cf6a48e87c2253754937d2334e86926.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Ялте ушел из жизни почетный гражданин города, руководитель дома-музея имени Чехова Геннадий Шалюгин. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.Геннадий Александрович был лауреатом литературных премий, автор 14 книг и более 600 публикаций стихотворений, статей, очерков, рассказов, эссе. Почти четверть века он руководил Домом-музеем Чехова, возглавив его в 1984 году по личной рекомендации в Минкульт СССР племянницы драматурга – дочери младшего брата Антона Павловича, Евгении Михайловны Чеховой, рассказала Павленко.Именно по инициативе Геннадия Шалюгина в 1995 году, после основательной реставрации здания, был создан отдел-филиал музея в Гурзуфе, а в 2006 году – на даче "Омюр" в Ялте, напомнила Янина Павленко.Также сегодня стало известно, что на 101 году ушла из жизни Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, утраты, общество, янина павленко, крым