Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин
Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин
Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин
В Ялте ушел из жизни почетный гражданин города, руководитель дома-музея имени Чехова Геннадий Шалюгин. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T19:03
2026-01-20T19:03
ялта
утраты
общество
янина павленко
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Ялте ушел из жизни почетный гражданин города, руководитель дома-музея имени Чехова Геннадий Шалюгин. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.Геннадий Александрович был лауреатом литературных премий, автор 14 книг и более 600 публикаций стихотворений, статей, очерков, рассказов, эссе. Почти четверть века он руководил Домом-музеем Чехова, возглавив его в 1984 году по личной рекомендации в Минкульт СССР племянницы драматурга – дочери младшего брата Антона Павловича, Евгении Михайловны Чеховой, рассказала Павленко.Именно по инициативе Геннадия Шалюгина в 1995 году, после основательной реставрации здания, был создан отдел-филиал музея в Гурзуфе, а в 2006 году – на даче "Омюр" в Ялте, напомнила Янина Павленко.Также сегодня стало известно, что на 101 году ушла из жизни Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова.
ялта
крым
ялта, утраты, общество, янина павленко, крым
Ученый и поэт – умер почетный гражданин Ялты Геннадий Шалюгин

В Ялте умер директор Белой дачи Геннадий Шалюгин

19:03 20.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте умер директор Белой дачи Геннадий Шалюгин
В Ялте умер директор Белой дачи Геннадий Шалюгин
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Ялте ушел из жизни почетный гражданин города, руководитель дома-музея имени Чехова Геннадий Шалюгин. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
"Не стало прекрасного человека, Почетного гражданина Ялты, ученого, исследователя, писателя, поэта – Геннадия Александровича Шалюгина. Его знали далеко за пределами Ялты, память о нем навсегда останется в наших сердцах", – сказано в сообщении.
Геннадий Александрович был лауреатом литературных премий, автор 14 книг и более 600 публикаций стихотворений, статей, очерков, рассказов, эссе. Почти четверть века он руководил Домом-музеем Чехова, возглавив его в 1984 году по личной рекомендации в Минкульт СССР племянницы драматурга – дочери младшего брата Антона Павловича, Евгении Михайловны Чеховой, рассказала Павленко.

"Благодаря ему с 1985 года в Ялту стал приезжать МХАТ под руководством Олега Ефремова и другие столичные театры. Международные фестивали, научные конференции, конкурсы превратили Белую Дачу в настоящий центр культурной жизни города", – отметила глава Ялты.

Именно по инициативе Геннадия Шалюгина в 1995 году, после основательной реставрации здания, был создан отдел-филиал музея в Гурзуфе, а в 2006 году – на даче "Омюр" в Ялте, напомнила Янина Павленко.
Также сегодня стало известно, что на 101 году ушла из жизни Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Ялты Тамара Чистякова.
