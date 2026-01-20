https://crimea.ria.ru/20260120/troe-detey-i-zhenschina-pogibli-na-pozhare-v-chastnom-dome-na-kubani-1152550499.html
Трое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме на Кубани
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном жилом доме в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T17:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном жилом доме в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.По данным спасателей, огонь охватил жилой дом в станице Холмская Абинского района по улице Демьяна Бедного. Сообщение о возгорании спасатели приняли в ночь на 20 января.Уточняется, что возгорание было ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Причина трагедии устанавливается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сгорел торговый павильонВ Севастополе сгорел жилой домВ Крыму растет количество бытовых пожаров
