Трое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме на Кубани - РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260120/troe-detey-i-zhenschina-pogibli-na-pozhare-v-chastnom-dome-na-kubani-1152550499.html
Трое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме на Кубани
Трое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме на Кубани - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Трое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме на Кубани
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном жилом доме в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном жилом доме в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.По данным спасателей, огонь охватил жилой дом в станице Холмская Абинского района по улице Демьяна Бедного. Сообщение о возгорании спасатели приняли в ночь на 20 января.Уточняется, что возгорание было ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Причина трагедии устанавливается.
Новости
краснодарский край, мчс краснодарского края, происшествия, пожар, дети, новости
Трое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме на Кубани

На Кубани при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей – МЧС

17:32 20.01.2026
 
© МЧС РоссииНа Кубани при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей
На Кубани при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном жилом доме в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.
По данным спасателей, огонь охватил жилой дом в станице Холмская Абинского района по улице Демьяна Бедного. Сообщение о возгорании спасатели приняли в ночь на 20 января.
"При проливке и разборе завалов обнаружены тела четырех человек. Среди погибших дети девяти и шести лет, а также младенец, которому меньше месяца", – сказано в сообщении.
Уточняется, что возгорание было ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Причина трагедии устанавливается.
