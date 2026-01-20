Рейтинг@Mail.ru
Трамп усомнился в помощи НАТО - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Трамп усомнился в помощи НАТО
Трамп усомнился в помощи НАТО - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Трамп усомнился в помощи НАТО
Президент США Дональд Трамп сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T23:26
2026-01-20T23:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости, пишет РИА Новости.Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости.В декабре член палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес законопроект о выходе страны из НАТО. По мнению члена конституционного комитета Совфеда Алексея Пушкова, конгресс на такой шаг не пойдет. Он пояснил, что документ имеет символический характер, но демонстрирует важные политические тенденции внутри Соединенных Штатов. Инициатива отражает растущее нежелание части американских избирателей поддерживать участие страны в западных войнах и тратить на это бюджетные средства, считает Пушков. Более того, вице-президент США Джей Ди Вэнс и сам американский лидер Дональд Трамп не раз упрекали европейцев в неблагодарности, заметил он.
Трамп усомнился в помощи НАТО

Трамп поставил под сомнение готовность НАТО прийти на помощь Америке

23:26 20.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости, пишет РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости.
"Я знаю, что мы придем им (НАТО - ред.) на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они (на помощь - ред.) нам", - сказал глава Белого дома во время пресс-брифинга.
В декабре член палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес законопроект о выходе страны из НАТО. По мнению члена конституционного комитета Совфеда Алексея Пушкова, конгресс на такой шаг не пойдет. Он пояснил, что документ имеет символический характер, но демонстрирует важные политические тенденции внутри Соединенных Штатов.
Инициатива отражает растущее нежелание части американских избирателей поддерживать участие страны в западных войнах и тратить на это бюджетные средства, считает Пушков. Более того, вице-президент США Джей Ди Вэнс и сам американский лидер Дональд Трамп не раз упрекали европейцев в неблагодарности, заметил он.
Лента новостейМолния