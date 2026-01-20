https://crimea.ria.ru/20260120/tramp-usomnilsya-v-pomoschi-nato-1152558685.html

Трамп усомнился в помощи НАТО

Трамп усомнился в помощи НАТО - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Трамп усомнился в помощи НАТО

Президент США Дональд Трамп сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T23:26

2026-01-20T23:26

2026-01-20T23:26

сша

дональд трамп

нато

в мире

политика

внешняя политика

новости

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_373:0:1024:366_1920x0_80_0_0_347aa692bdf8ee06ef8eaa97c8f6587a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости, пишет РИА Новости.Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае возникновения такой необходимости.В декабре член палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес законопроект о выходе страны из НАТО. По мнению члена конституционного комитета Совфеда Алексея Пушкова, конгресс на такой шаг не пойдет. Он пояснил, что документ имеет символический характер, но демонстрирует важные политические тенденции внутри Соединенных Штатов. Инициатива отражает растущее нежелание части американских избирателей поддерживать участие страны в западных войнах и тратить на это бюджетные средства, считает Пушков. Более того, вице-президент США Джей Ди Вэнс и сам американский лидер Дональд Трамп не раз упрекали европейцев в неблагодарности, заметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260120/obeschat--ne-znachit-sdelat-top-gromkikh-i-nevypolnennykh-obeschaniy-trampa-1152545056.html

сша

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, нато, в мире, политика, внешняя политика, новости, европа