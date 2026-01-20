https://crimea.ria.ru/20260120/sovet-mira-trampa-i-grafiki-otklyucheniya-sveta-v-krymu--glavnoe-za-den-1152553083.html

"Совет мира" Трампа и графики отключения света в Крыму – главное за день

"Совет мира" Трампа и графики отключения света в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 20.01.2026

"Совет мира" Трампа и графики отключения света в Крыму – главное за день

В Крыму ввели графики отключений электричества из-за перегрузки сетей в морозы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Крым не менее важен для безопасности... РИА Новости Крым, 20.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму ввели графики отключений электричества из-за перегрузки сетей в морозы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия для США. Президент Америки Дональд Трамп инициирует создание "Совета мира" вместо ООН. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о полной потере внешнего энергоснабжения Чернобыльской атомной электростанции. В Ставрополе ФСБ ликвидировала россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих. 19 млрд рублей выделило правительство России на развитие Севастополя. Обильные осадки обеспечили прирост воды в водохранилищах Крыма в 62 миллионов кубометров. Полярные сияния из-за магнитных бурь были видны в небе над Крымом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму ввели графики подачи светаВ Крыму вводят графики отключений электроэнергии из-за перегрузки сетей в морозы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики Республики Крым.По графикам отключены потребители Джанкойского, Сакского, Раздольненского районов в селах: Яснопольское, Володино, Рюмшино, Мартыновка, Завет-Ленинский, Соленое Озеро, Зеленый Яр, Придорожное, Островское, Пушкино, Медведевка, Тургенево, Предмостное, Победное, Чехово, Красноармейское, Зимино, Овражное, Новоселовское, Воробьевское, Колоски, Добрушено, Великое, Известковое, Новоселовское. Всего - 23 618 человек и 29 социально-значимых объектов.Лавров сравнил Крым и ГренландиюКрым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия для США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам 2025 года во вторник."Вот, например, президент Хорватии господин Миланович, очень, по-моему, такой опытный и дальновидный политик, он призвал президента Трампа не ставить свои интересы выше прав народа Гренландии. Цитата: "Подчеркиваю, решение о будущем Гренландии может принимать исключительно гренландский народ". Поставьте на место гренландского народа народ Крыма и вам многое станет понятно", – сказал Лавров.Он напомнил, что в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота на Украине, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма.Трамп инициирует создание "Совета мира" вместо ООН"Совет мира", создание которого инициирует президент США Дональд Трамп, вряд ли поможет урегулированию в Газе, но, по плану американского лидера, должен в итоге заменить Организацию Объединенных Наций. При этом Трамп пытается объединить в рамках новой организации как можно больше стран, чтобы закрепить лидерство Америки. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил историк и политолог Андрей Никифоров.При этом, по его мнению, одна из главных идей Трампа состоит в восстановлении мирового господства Штатов. Поэтому инициируемый им "Совет мира" должен объединить как можно больше государств, в том числе европейских.Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питаниеЧернобыльская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение, заявил во вторник гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, также были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям", – цитирует РИА Новости заявление Гросси, размещенное в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.В Ставрополе ликвидировали террористаФСБ ликвидировала россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих в Ставрополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По данным ФСБ, мужчина по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная ранее террористка пыталась заминировать автомобиль на автостоянке около воинской части.Правительство выделило 19 млрд рублей на развитие СевастополяПравительство России выделило более 19 миллиардов рублей на развитие Севастополя в 2026 году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В планах – создать 1150 новых учебных мест; возвести пять крупных объектов здравоохранения: больницы скорой медицинской помощи, онкологического диспансера, психоневрологического интерната, поликлиники на Корабельной стороне, инфекционной больницы. Кроме того, городские власти хотят построить 14,5 километров дорог, включая крупные транспортные развязки и туннель, яхтенную марину, очистные "Южные" и Балаклавский канализационный коллектор. Завершить газификацию сел, Байдарской долины и ЮБК и газифицировать Фиолент.Обильные осадки наполнили водохранилища КрымаИз-за обильных осадков с начала года прирост воды в водохранилищах Крыма составил больше 62 миллионов кубометров. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.Полярные сияния в КрымуВозникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью класса G3. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.По словам эксперта, чтобы красочное явления могли наблюдать жители Крыма, выброс солнечной плазмы должен быть достаточно большим и дойти до средних широт. Насколько частыми станут полярные сияния над Крымом, ответить затруднительно, отметил Вольвач. Все зависит от происходящих процессов на Солнце.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

