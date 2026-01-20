https://crimea.ria.ru/20260120/skolko-novykh-fapov-i-poliklinik-postroili-v-krymu-v-2025-godu-1152544656.html

Сколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 году

Сколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму построили 73 новых объекта здравоохранения и провели капремонт более чем в 60 медучреждениях, закупили служебные автомобили и оказали высокотехнологическую медицинскую помощь 17 тысячам пациентам. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, подводя итоги прошлого года.Кроме того, для 18 учреждений здравоохранения были приобретены 46 автомобилей Lada Granta. Машины будут доставлять пациентов, возить медиков к больным и перевозить биологические материалы.Также за минувший год закупили и ввели в работу более 800 единиц нового оборудования, создали девять центров здоровья. Более 17 тысяч пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь, что на 14% больше показателей 2024 года, отметил министр.А 90 медработников стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".Ранее сообщалось, что в конце декабря прошлого года, в микрорайоне Пневматика в Симферополе открыли новое четырехэтажное здание поликлиники 7-й горбольницы. На возведение медучреждения было потрачено более 870 млн рублей.

