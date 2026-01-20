https://crimea.ria.ru/20260120/silnaya-magnitnaya-burya-vyzvala-polyarnye-siyaniya-v-krymu-1152524858.html

Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму

Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму

Северными сияниями Крыму и на Кубани сопровождалась магнитная буря, которая продолжает бушевать на Земле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий...

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Северными сияниями Крыму и на Кубани сопровождалась магнитная буря, которая продолжает бушевать на Земле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.Ранее во вторник сообщалось, что на Земле бушует планетарная магнитная буря уровня G4.7(высшим уровнем является G5).По информации специалиста, сейчас возмущения магнитосферы Земли несколько ослабели и интенсивность продолжающейся магнитной бури колеблется в диапазоне от средней до сильной G2-G3. Однако ученые не исключают, что сильная магнитная буря вернется.Накануне в окрестностях Земли разразился радиационный шторм предпоследнего уровня мощности. По данным специалистов, явление произошло впервые за два солнечных цикла. Поток солнечных протонов составил 17,5 единиц. Это соответствует уровню S4. Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу. Исторический рекорд шторма был зафиксирован в прошлом веке. Тогда значения достигли около 40 тысяч единиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километровУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

