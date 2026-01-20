Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму
08:08 20.01.2026 (обновлено: 08:11 20.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Северными сияниями Крыму и на Кубани сопровождалась магнитная буря, которая продолжает бушевать на Земле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Ранее во вторник сообщалось, что на Земле бушует планетарная магнитная буря уровня G4.7(высшим уровнем является G5).
"Магнитная буря сопровождалась северными сияниями: поступали сообщения о наблюдаемом северном сиянии в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края, на широтах 43-45°", – написал Леус.
По информации специалиста, сейчас возмущения магнитосферы Земли несколько ослабели и интенсивность продолжающейся магнитной бури колеблется в диапазоне от средней до сильной G2-G3. Однако ученые не исключают, что сильная магнитная буря вернется.
"Ожидается, что магнитная буря продлится как минимум до конца сегодняшних суток, а первая половина среду пройдет при слабо возмущенном геомагнитном поле и только во второй половине дня 21 января магнитосфера Земли вернется в "зеленую зону", – уточнил Леус.
Накануне в окрестностях Земли разразился радиационный шторм предпоследнего уровня мощности. По данным специалистов, явление произошло впервые за два солнечных цикла. Поток солнечных протонов составил 17,5 единиц. Это соответствует уровню S4. Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу. Исторический рекорд шторма был зафиксирован в прошлом веке. Тогда значения достигли около 40 тысяч единиц.
