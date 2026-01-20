Рейтинг@Mail.ru
Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму - РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260120/silnaya-magnitnaya-burya-vyzvala-polyarnye-siyaniya-v-krymu-1152524858.html
Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму
Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму
Северными сияниями Крыму и на Кубани сопровождалась магнитная буря, которая продолжает бушевать на Земле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T08:08
2026-01-20T08:11
полярное сияние
новости
погода
погода в крыму
новости крыма
центр погоды "фобос"
магнитные бури
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Северными сияниями Крыму и на Кубани сопровождалась магнитная буря, которая продолжает бушевать на Земле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.Ранее во вторник сообщалось, что на Земле бушует планетарная магнитная буря уровня G4.7(высшим уровнем является G5).По информации специалиста, сейчас возмущения магнитосферы Земли несколько ослабели и интенсивность продолжающейся магнитной бури колеблется в диапазоне от средней до сильной G2-G3. Однако ученые не исключают, что сильная магнитная буря вернется.Накануне в окрестностях Земли разразился радиационный шторм предпоследнего уровня мощности. По данным специалистов, явление произошло впервые за два солнечных цикла. Поток солнечных протонов составил 17,5 единиц. Это соответствует уровню S4. Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу. Исторический рекорд шторма был зафиксирован в прошлом веке. Тогда значения достигли около 40 тысяч единиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километровУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
полярное сияние, новости, погода, погода в крыму, новости крыма, центр погоды "фобос", магнитные бури
Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму

В Крыму из-за сильной магнитной бури люди смогли увидеть полярные сияния

08:08 20.01.2026 (обновлено: 08:11 20.01.2026)
 
Полярные сияния в Крыму
Полярные сияния в Крыму
© Фото из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Северными сияниями Крыму и на Кубани сопровождалась магнитная буря, которая продолжает бушевать на Земле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Ранее во вторник сообщалось, что на Земле бушует планетарная магнитная буря уровня G4.7(высшим уровнем является G5).
"Магнитная буря сопровождалась северными сияниями: поступали сообщения о наблюдаемом северном сиянии в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края, на широтах 43-45°", – написал Леус.
По информации специалиста, сейчас возмущения магнитосферы Земли несколько ослабели и интенсивность продолжающейся магнитной бури колеблется в диапазоне от средней до сильной G2-G3. Однако ученые не исключают, что сильная магнитная буря вернется.

"Ожидается, что магнитная буря продлится как минимум до конца сегодняшних суток, а первая половина среду пройдет при слабо возмущенном геомагнитном поле и только во второй половине дня 21 января магнитосфера Земли вернется в "зеленую зону", – уточнил Леус.

Накануне в окрестностях Земли разразился радиационный шторм предпоследнего уровня мощности. По данным специалистов, явление произошло впервые за два солнечных цикла. Поток солнечных протонов составил 17,5 единиц. Это соответствует уровню S4. Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу. Исторический рекорд шторма был зафиксирован в прошлом веке. Тогда значения достигли около 40 тысяч единиц.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
