Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посоветовала украинцам для веры в себя рычать по утрам. Такое заявления она сделала во время обсуждения энергетического кризиса в стране в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Об этом пишет РИА Новости.Такое заявление глава МВФ сделала на фоне нарастающих проблем на Украине в энергетике.По ее словам, она из личного опыта знает, что "просто не будет", но уверенность в себе имеет значение. При этом глава МВФ не смогла определиться, хочет ли Киев стать "европейским тигром" или все-таки "львом".В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко.Накануне сообщалось, что в шести областях Украины нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам.В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посоветовала украинцам для веры в себя рычать по утрам. Такое заявления она сделала во время обсуждения энергетического кризиса в стране в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Об этом пишет РИА Новости.
Такое заявление глава МВФ сделала на фоне нарастающих проблем на Украине в энергетике.
"Вы должны поверить в себя, как лев. Вставайте по утрам и рычите "р-р-р-р", – заявила Георгиева, показывая, как рычит лев, давая советы по проведению экономических реформ на Украине.
По ее словам, она из личного опыта знает, что "просто не будет", но уверенность в себе имеет значение.
При этом глава МВФ не смогла определиться, хочет ли Киев стать "европейским тигром" или все-таки "львом".
В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.
В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Накануне сообщалось, что в шести областях Украины нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам.
В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти.
