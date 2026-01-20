https://crimea.ria.ru/20260120/rychat-po-utram-glava-mvf-dala-sovet-ukraintsam-na-fone-energokrizisa-1152548580.html

Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса

Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посоветовала украинцам для веры в себя рычать по утрам. Такое заявления она... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T17:01

2026-01-20T17:01

2026-01-20T17:01

международный валютный фонд (мвф)

украина

энергосистема украины

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152548307_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2432b05227e8dbb8755e3509c6cf2ea8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посоветовала украинцам для веры в себя рычать по утрам. Такое заявления она сделала во время обсуждения энергетического кризиса в стране в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Об этом пишет РИА Новости.Такое заявление глава МВФ сделала на фоне нарастающих проблем на Украине в энергетике.По ее словам, она из личного опыта знает, что "просто не будет", но уверенность в себе имеет значение. При этом глава МВФ не смогла определиться, хочет ли Киев стать "европейским тигром" или все-таки "львом".В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко.Накануне сообщалось, что в шести областях Украины нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам.В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и областиКонфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти УкраиныКиев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Глава МВФ советует украинцам рычать по утрам Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам, чтобы сохранять веру в себя. Как именно это предлагается делать, можно посмотреть на видео. 2026-01-20T17:01 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный валютный фонд (мвф), украина, энергосистема украины, в мире, новости, видео