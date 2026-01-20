https://crimea.ria.ru/20260120/rychat-po-utram-glava-mvf-dala-sovet-ukraintsam-na-fone-energokrizisa-1152548580.html
Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посоветовала украинцам для веры в себя рычать по утрам. Такое заявления она... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T17:01
2026-01-20T17:01
2026-01-20T17:01
международный валютный фонд (мвф)
украина
энергосистема украины
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152548307_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2432b05227e8dbb8755e3509c6cf2ea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посоветовала украинцам для веры в себя рычать по утрам. Такое заявления она сделала во время обсуждения энергетического кризиса в стране в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Об этом пишет РИА Новости.Такое заявление глава МВФ сделала на фоне нарастающих проблем на Украине в энергетике.По ее словам, она из личного опыта знает, что "просто не будет", но уверенность в себе имеет значение. При этом глава МВФ не смогла определиться, хочет ли Киев стать "европейским тигром" или все-таки "львом".В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко.Накануне сообщалось, что в шести областях Украины нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам.В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и областиКонфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти УкраиныКиев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152548307_258:0:1698:1080_1920x0_80_0_0_0beb00c8381b9eeac092e32383f892de.jpg
Глава МВФ советует украинцам рычать по утрам
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам, чтобы сохранять веру в себя. Как именно это предлагается делать, можно посмотреть на видео.
2026-01-20T17:01
true
PT0M10S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный валютный фонд (мвф), украина, энергосистема украины, в мире, новости, видео
Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам для преодоления энергокризиса