Россияне до 14 лет смогут пересекать границу только по загранпаспорту

Россияне до 14 лет смогут пересекать границу только по загранпаспорту

2026-01-20T09:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Россияне в возрасте до 14 лет могут въезжать в Россию и выезжать из страны только по загранпаспорту, соответствующий закон вступил в силу 20 января.Ранее, согласно федеральному закону №114-ФЗ, россияне до 14 лет могли въехать в РФ и выехать из страны по свидетельству о рождении либо по загранпаспорту. С 20 января дети и подростки смогут пересекать российскую границу только по загранпаспорту.Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон №257-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 30 закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

