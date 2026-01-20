Рейтинг@Mail.ru
Россияне до 14 лет смогут пересекать границу только по загранпаспорту - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Россияне до 14 лет смогут пересекать границу только по загранпаспорту
Россияне до 14 лет смогут пересекать границу только по загранпаспорту - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Россияне до 14 лет смогут пересекать границу только по загранпаспорту
Россияне в возрасте до 14 лет могут въезжать в Россию и выезжать из страны только по загранпаспорту, соответствующий закон вступил в силу 20 января. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T09:08
2026-01-20T09:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Россияне в возрасте до 14 лет могут въезжать в Россию и выезжать из страны только по загранпаспорту, соответствующий закон вступил в силу 20 января.Ранее, согласно федеральному закону №114-ФЗ, россияне до 14 лет могли въехать в РФ и выехать из страны по свидетельству о рождении либо по загранпаспорту. С 20 января дети и подростки смогут пересекать российскую границу только по загранпаспорту.Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон №257-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 30 закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, россия, граница, дети, закон и право
Россияне до 14 лет смогут пересекать границу только по загранпаспорту

Россияне до 14 лет теперь смогут ездить за границу только по загранпаспорту

09:08 20.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Сергей Киркач
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Россияне в возрасте до 14 лет могут въезжать в Россию и выезжать из страны только по загранпаспорту, соответствующий закон вступил в силу 20 января.

"В части первой статьи 6 слова "либо по свидетельству о рождении (для несовершеннолетних граждан Российской Федерации, не достигших возраста 14 лет)" и слова "и свидетельство о рождении" исключить", сказано в документе.

Ранее, согласно федеральному закону №114-ФЗ, россияне до 14 лет могли въехать в РФ и выехать из страны по свидетельству о рождении либо по загранпаспорту. С 20 января дети и подростки смогут пересекать российскую границу только по загранпаспорту.
Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон №257-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 30 закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
