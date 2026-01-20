https://crimea.ria.ru/20260120/rodstvenniki-v-dtp-i-pokupki-pod-klyuch-krymchane-otdali-aferistam-39-mln-1152533828.html

Родственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн

Крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крым. РИА Новости Крым, 20.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крым.В течение минувшей недели 11 человек стали жертвами аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Чаще всего мошенники обманывают по такой схеме пожилых людей."Одной из пострадавших стала 87-летняя жительница Кировского района. На мобильный телефон пенсионерки позвонил злоумышленник, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он уверял, что ее дочь виновна в аварии и для непривлечения к ответственности необходимо передать деньги", – рассказали в МВД, уточнив, что аферисты звонили старушке с 20 разных номеров, общались с ней около четырех часов, лишая ее возможности связаться с родственниками. В результате она передала злоумышленникам 200 тысяч рублей.Также мошенники действуют через интернет-сайты и соцсети. Так, жительница Евпатории в одном из мессенджеров обнаружила канал, предлагающий услуги по приобретению автомобиля "под ключ". С ней на связь вышел администратор, пообещавший помочь выбрать машину, оформить нужные документы, а также организовать доставку приобретения по выгодной цене. За свои услуги делец попросил предоплату. Поверив обещаниям, евпаторийка перевела ему почти миллион рублей. После случившегося связь с "продавцом" прервалась, рассказали в пресс-службе.Также мошенники вынуждают установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки, напомнили в МВД.Неделей ранее крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВДСписки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиянПросто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников

Новости

