https://crimea.ria.ru/20260120/rodstvenniki-v-dtp-i-pokupki-pod-klyuch-krymchane-otdali-aferistam-39-mln-1152533828.html
Родственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн
Родственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Родственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн
Крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крым. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T19:21
2026-01-20T19:21
2026-01-20T19:21
новости крыма
мвд по республике крым
интернет
соцсети
мессенджеры
кибербезопасность
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крым.В течение минувшей недели 11 человек стали жертвами аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Чаще всего мошенники обманывают по такой схеме пожилых людей."Одной из пострадавших стала 87-летняя жительница Кировского района. На мобильный телефон пенсионерки позвонил злоумышленник, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он уверял, что ее дочь виновна в аварии и для непривлечения к ответственности необходимо передать деньги", – рассказали в МВД, уточнив, что аферисты звонили старушке с 20 разных номеров, общались с ней около четырех часов, лишая ее возможности связаться с родственниками. В результате она передала злоумышленникам 200 тысяч рублей.Также мошенники действуют через интернет-сайты и соцсети. Так, жительница Евпатории в одном из мессенджеров обнаружила канал, предлагающий услуги по приобретению автомобиля "под ключ". С ней на связь вышел администратор, пообещавший помочь выбрать машину, оформить нужные документы, а также организовать доставку приобретения по выгодной цене. За свои услуги делец попросил предоплату. Поверив обещаниям, евпаторийка перевела ему почти миллион рублей. После случившегося связь с "продавцом" прервалась, рассказали в пресс-службе.Также мошенники вынуждают установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки, напомнили в МВД.Неделей ранее крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВДСписки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиянПросто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, мвд по республике крым, интернет, соцсети, мессенджеры, кибербезопасность, мошенничество
Родственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн
Жители Крыма отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крым.
"С 12 по 18 января в Крыму 42 человека стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв более 39 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
В течение минувшей недели 11 человек стали жертвами аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Чаще всего мошенники обманывают по такой схеме пожилых людей.
"Одной из пострадавших стала 87-летняя жительница Кировского района. На мобильный телефон пенсионерки позвонил злоумышленник, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он уверял, что ее дочь виновна в аварии и для непривлечения к ответственности необходимо передать деньги", – рассказали в МВД, уточнив, что аферисты звонили старушке с 20 разных номеров, общались с ней около четырех часов, лишая ее возможности связаться с родственниками. В результате она передала злоумышленникам 200 тысяч рублей.
Также мошенники действуют через интернет-сайты и соцсети. Так, жительница Евпатории в одном из мессенджеров обнаружила канал, предлагающий услуги по приобретению автомобиля "под ключ". С ней на связь вышел администратор, пообещавший помочь выбрать машину, оформить нужные документы, а также организовать доставку приобретения по выгодной цене. За свои услуги делец попросил предоплату. Поверив обещаниям, евпаторийка перевела ему почти миллион рублей. После случившегося связь с "продавцом" прервалась, рассказали в пресс-службе.
Также мошенники вынуждают установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки, напомнили в МВД.
Неделей ранее крымчане отдали мошенникам
13 миллионов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: