Родственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Родственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн
Родственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Родственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн
Крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крым. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T19:21
2026-01-20T19:21
новости крыма
мвд по республике крым
интернет
соцсети
мессенджеры
кибербезопасность
мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крым.В течение минувшей недели 11 человек стали жертвами аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Чаще всего мошенники обманывают по такой схеме пожилых людей."Одной из пострадавших стала 87-летняя жительница Кировского района. На мобильный телефон пенсионерки позвонил злоумышленник, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он уверял, что ее дочь виновна в аварии и для непривлечения к ответственности необходимо передать деньги", – рассказали в МВД, уточнив, что аферисты звонили старушке с 20 разных номеров, общались с ней около четырех часов, лишая ее возможности связаться с родственниками. В результате она передала злоумышленникам 200 тысяч рублей.Также мошенники действуют через интернет-сайты и соцсети. Так, жительница Евпатории в одном из мессенджеров обнаружила канал, предлагающий услуги по приобретению автомобиля "под ключ". С ней на связь вышел администратор, пообещавший помочь выбрать машину, оформить нужные документы, а также организовать доставку приобретения по выгодной цене. За свои услуги делец попросил предоплату. Поверив обещаниям, евпаторийка перевела ему почти миллион рублей. После случившегося связь с "продавцом" прервалась, рассказали в пресс-службе.Также мошенники вынуждают установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки, напомнили в МВД.Неделей ранее крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей.
новости крыма, мвд по республике крым, интернет, соцсети, мессенджеры, кибербезопасность, мошенничество
Родственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн

Жители Крыма отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю

19:21 20.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крым.
"С 12 по 18 января в Крыму 42 человека стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв более 39 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
В течение минувшей недели 11 человек стали жертвами аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Чаще всего мошенники обманывают по такой схеме пожилых людей.
"Одной из пострадавших стала 87-летняя жительница Кировского района. На мобильный телефон пенсионерки позвонил злоумышленник, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он уверял, что ее дочь виновна в аварии и для непривлечения к ответственности необходимо передать деньги", – рассказали в МВД, уточнив, что аферисты звонили старушке с 20 разных номеров, общались с ней около четырех часов, лишая ее возможности связаться с родственниками. В результате она передала злоумышленникам 200 тысяч рублей.
Также мошенники действуют через интернет-сайты и соцсети. Так, жительница Евпатории в одном из мессенджеров обнаружила канал, предлагающий услуги по приобретению автомобиля "под ключ". С ней на связь вышел администратор, пообещавший помочь выбрать машину, оформить нужные документы, а также организовать доставку приобретения по выгодной цене. За свои услуги делец попросил предоплату. Поверив обещаниям, евпаторийка перевела ему почти миллион рублей. После случившегося связь с "продавцом" прервалась, рассказали в пресс-службе.
Также мошенники вынуждают установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки, напомнили в МВД.
Неделей ранее крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей.
Новости КрымаМВД по Республике КрымИнтернетСоцсетиМессенджерыКибербезопасностьМошенничество
 
