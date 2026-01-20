https://crimea.ria.ru/20260120/pravitelstvo-vydelilo-19-mlrd-rubley-na-razvitie-sevastopolya-1152547948.html

Правительство выделило 19 млрд рублей на развитие Севастополя

Правительство выделило 19 млрд рублей на развитие Севастополя

2026-01-20T16:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Правительство России выделило более 19 миллиардов рублей на развитие Севастополя в 2026 году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя внесены изменения, она будет вестись с учетом требований Стратегии пространственного развития России на период до 2030 года. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По информации кабмина, изменения предполагают продолжение работы по улучшению социальной, транспортной, коммунальной и туристской инфраструктуры на полуострове.По его словам, в планах – создать 1150 новых учебных мест; возвести пять крупных объектов здравоохранения: больницы скорой медицинской помощи, онкологического диспансера, психоневрологического интерната, поликлиники на Корабельной стороне, инфекционной больницы.Кроме того, городские власти хотят построить 14,5 километров дорог, включая крупные транспортные развязки и туннель, яхтенную марину, очистные "Южные" и Балаклавский канализационный коллектор. Завершить газификацию сел, Байдарской долины и ЮБК и газифицировать Фиолент."Что касается туристической сферы, то к 2030 году Крым и Севастополь должны обеспечить прием не менее 7,9 млн человек. Это прямое указание к созданию новых мест размещения", - отметил Развожаев.Как сообщалось ранее, целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - АксеновВ Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницыРазработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года

