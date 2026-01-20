Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило 19 млрд рублей на развитие Севастополя - РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260120/pravitelstvo-vydelilo-19-mlrd-rubley-na-razvitie-sevastopolya-1152547948.html
Правительство выделило 19 млрд рублей на развитие Севастополя
Правительство выделило 19 млрд рублей на развитие Севастополя - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Правительство выделило 19 млрд рублей на развитие Севастополя
Правительство России выделило более 19 миллиардов рублей на развитие Севастополя в 2026 году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152143230_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aead2bb7a9c34f60428fa85aa35b6bb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Правительство России выделило более 19 миллиардов рублей на развитие Севастополя в 2026 году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя внесены изменения, она будет вестись с учетом требований Стратегии пространственного развития России на период до 2030 года. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По информации кабмина, изменения предполагают продолжение работы по улучшению социальной, транспортной, коммунальной и туристской инфраструктуры на полуострове.По его словам, в планах – создать 1150 новых учебных мест; возвести пять крупных объектов здравоохранения: больницы скорой медицинской помощи, онкологического диспансера, психоневрологического интерната, поликлиники на Корабельной стороне, инфекционной больницы.Кроме того, городские власти хотят построить 14,5 километров дорог, включая крупные транспортные развязки и туннель, яхтенную марину, очистные "Южные" и Балаклавский канализационный коллектор. Завершить газификацию сел, Байдарской долины и ЮБК и газифицировать Фиолент."Что касается туристической сферы, то к 2030 году Крым и Севастополь должны обеспечить прием не менее 7,9 млн человек. Это прямое указание к созданию новых мест размещения", - отметил Развожаев.Как сообщалось ранее, целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - АксеновВ Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницыРазработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года
севастополь, правительство россии, экономика, экономика крыма, россия, новости севастополя, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, новости, бюджет севастополя, бюджет, федеральный бюджет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Правительство России выделило более 19 миллиардов рублей на развитие Севастополя в 2026 году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя внесены изменения, она будет вестись с учетом требований Стратегии пространственного развития России на период до 2030 года. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По информации кабмина, изменения предполагают продолжение работы по улучшению социальной, транспортной, коммунальной и туристской инфраструктуры на полуострове.

"Особое внимание уделено развитию Севастополя. Фокус — на наших людях, на комфорте и безопасности. На 2026 год для города выделено более 19 миллиардов рублей. Сосредоточимся на завершении строящихся объектов", - написал губернатор в Telegram-канале.

По его словам, в планах – создать 1150 новых учебных мест; возвести пять крупных объектов здравоохранения: больницы скорой медицинской помощи, онкологического диспансера, психоневрологического интерната, поликлиники на Корабельной стороне, инфекционной больницы.
Кроме того, городские власти хотят построить 14,5 километров дорог, включая крупные транспортные развязки и туннель, яхтенную марину, очистные "Южные" и Балаклавский канализационный коллектор. Завершить газификацию сел, Байдарской долины и ЮБК и газифицировать Фиолент.
"Что касается туристической сферы, то к 2030 году Крым и Севастополь должны обеспечить прием не менее 7,9 млн человек. Это прямое указание к созданию новых мест размещения", - отметил Развожаев.
Как сообщалось ранее, целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.
