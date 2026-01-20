Рейтинг@Mail.ru
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиков - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260120/poskolznulsya-upal-ochnulsya--gips-kak-vzyskat-uscherb-s-kommunalschikov-1134491379.html
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиков
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиков - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиков
Жительница Башкортостана получила 500 тысяч рублей в виде компенсации за перелом, полученный после падения на льду в общественном месте. Этот случай стал... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T22:16
2026-01-20T22:16
совет эксперта
радио "спутник в крыму"
погода
гололед
жкх
зима
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110827/40/1108274025_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_2a9159c5300e084fd5c10b86e66fc6e5.jpg
Адвокат Екатерина Денисова о том, как получить компенсацию за травму во время гололеда
Адвокат Екатерина Денисова о том, как получить компенсацию за травму во время гололеда
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жительница Башкортостана получила 500 тысяч рублей в виде компенсации за перелом, полученный после падения на льду в общественном месте. Этот случай стал судебным прецедентом – больше этой суммы никто в РФ не добился. Большинство людей даже не догадываются, что за травмы, полученные во время гололеда, можно требовать компенсации. Как доказать вину коммунальных служб в таких случаях, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат из Республики Крым Екатерина Денисова.Екатерина рассказала, каким должен быть алгоритм действий в такой ситуации. Во-первых, необходимо поискать свидетелей: знакомых, соседей, которые присутствовали на месте падения и могут дать показания. Второе – по возможности следует вызвать на место падения сотрудника полиции.Зафиксировать получение травм именно в общественном месте может также скорая помощь. Если человек сам обратился в больницу или поликлинику, следует проговорить врачу, что травма была получена именно в результате падения на скользком месте.Примерно такой же алгоритм действий должен быть у автомобилиста, на машину которого упала сосулька: вызвать полицию, максимально зафиксировать произошедшее на фото и видео, поискать свидетелей и подать иск в суд.Сумма компенсации будет напрямую зависеть от тяжести причиненных травм. Уже упомянутая выше жительница Башкирии получила полмиллиона за тяжелый перелом со смещением, причем суд высшей инстанции оставил приговор в силе. Но это, скорее, исключение из правил, говорит Денисова. Обычно сумма компенсации составляет от 20 тысяч рублей и выше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машина с детьми съехала в кювет из-за гололедаКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамПять простых правил езды по зимним дорогам – инфографика
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110827/40/1108274025_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_2dc2d748a780f0fcf95b62ee0247ccaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, погода, гололед, жкх, зима, деньги
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиков

Как взыскать ущерб с коммунальщиков после падения в гололед – совет эксперта

22:16 20.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСнег и гололед в Симферополе. Архивное фото
Снег и гололед в Симферополе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жительница Башкортостана получила 500 тысяч рублей в виде компенсации за перелом, полученный после падения на льду в общественном месте. Этот случай стал судебным прецедентом – больше этой суммы никто в РФ не добился. Большинство людей даже не догадываются, что за травмы, полученные во время гололеда, можно требовать компенсации. Как доказать вину коммунальных служб в таких случаях, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат из Республики Крым Екатерина Денисова.
Адвокат Екатерина Денисова о том, как получить компенсацию за травму во время гололеда
Вчера, 22:16

"Важно, чтобы травма была получена именно в пешеходной зоне. Если вы заберетесь непонятно куда и там упадете, то это будет ваша вина, а не коммунальных служб. Второй момент – должна присутствовать вина, то есть покрытие должно быть скользкое. И третий момент – у вас должны иметься доказательства повреждения вследствие этого падения", – перечислила Денисова.

Екатерина рассказала, каким должен быть алгоритм действий в такой ситуации. Во-первых, необходимо поискать свидетелей: знакомых, соседей, которые присутствовали на месте падения и могут дать показания. Второе – по возможности следует вызвать на место падения сотрудника полиции.

"Вызвать, если располагаете временем, сотрудника полиции, участкового, чтобы он зафиксировал получение травмы конкретно в этом месте, в это время. У них есть возможность в рамках доследственной проверки составить фототаблицу и протокол о случившемся, и данный протокол будет являться одним из основных доказательств в случае обращения в суд", – объяснила эксперт.

Зафиксировать получение травм именно в общественном месте может также скорая помощь. Если человек сам обратился в больницу или поликлинику, следует проговорить врачу, что травма была получена именно в результате падения на скользком месте.

"Также в качестве доказательств могут использоваться фото- и видеоматериалы. Если у вас нет возможности вызвать сотрудников полиции, то сделайте фототаблицу самостоятельно: сфотографируйте место падения, территорию вокруг, чтобы можно было ее идентифицировать. Если имеются камеры видеонаблюдения, то можно запросить видеозапись случившегося. Также часто на машинах присутствуют видеорегистраторы, которые могут помочь", – советует адвокат.

Примерно такой же алгоритм действий должен быть у автомобилиста, на машину которого упала сосулька: вызвать полицию, максимально зафиксировать произошедшее на фото и видео, поискать свидетелей и подать иск в суд.
Сумма компенсации будет напрямую зависеть от тяжести причиненных травм. Уже упомянутая выше жительница Башкирии получила полмиллиона за тяжелый перелом со смещением, причем суд высшей инстанции оставил приговор в силе. Но это, скорее, исключение из правил, говорит Денисова. Обычно сумма компенсации составляет от 20 тысяч рублей и выше.

"В Крыму достаточно мало таких решений, поскольку такая погода у нас бывает редко. Но одно все-таки есть: в пгт Гвардейское женщина упала в парке, получила перелом, и суд первой инстанции взыскал 40 тысяч рублей возмещения морального вреда, а в апелляции увеличили размер до 150 тысяч рублей", – рассказала Денисова.

Гололед
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму машина с детьми съехала в кювет из-за гололеда
Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам
Пять простых правил езды по зимним дорогам – инфографика
 
Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаПогодаГололедЖКХЗимаДеньги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:07Атака ВСУ на Сочи – что известно
00:01От ночных заморозков к оттепели: погода в Крым на среду
00:00Какой сегодня праздник: 21 января
23:39Новый удар ВСУ по Крыму и Кубани: сбито 20 беспилотников
23:29В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно
23:26Трамп усомнился в помощи НАТО
23:10Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУ
23:03"Совет мира" Трампа и графики отключения света в Крыму – главное за день
22:51На Кубани объявлена опасность атаки БПЛА
22:36Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление Макрона
22:16Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиков
22:10Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе
22:05Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после запуска движения
21:49Сколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 году
21:42Крымский мост открыт
21:35Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
21:20Обвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляция
21:02Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Давос
20:54Черниговская область на Украине обесточена
20:42Как оформить загранпаспорт ребенку до 14 лет
Лента новостейМолния