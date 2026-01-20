https://crimea.ria.ru/20260120/poskolznulsya-upal-ochnulsya--gips-kak-vzyskat-uscherb-s-kommunalschikov-1134491379.html
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жительница Башкортостана получила 500 тысяч рублей в виде компенсации за перелом, полученный после падения на льду в общественном месте. Этот случай стал судебным прецедентом – больше этой суммы никто в РФ не добился. Большинство людей даже не догадываются, что за травмы, полученные во время гололеда, можно требовать компенсации. Как доказать вину коммунальных служб в таких случаях, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат из Республики Крым Екатерина Денисова.Екатерина рассказала, каким должен быть алгоритм действий в такой ситуации. Во-первых, необходимо поискать свидетелей: знакомых, соседей, которые присутствовали на месте падения и могут дать показания. Второе – по возможности следует вызвать на место падения сотрудника полиции.Зафиксировать получение травм именно в общественном месте может также скорая помощь. Если человек сам обратился в больницу или поликлинику, следует проговорить врачу, что травма была получена именно в результате падения на скользком месте.Примерно такой же алгоритм действий должен быть у автомобилиста, на машину которого упала сосулька: вызвать полицию, максимально зафиксировать произошедшее на фото и видео, поискать свидетелей и подать иск в суд.Сумма компенсации будет напрямую зависеть от тяжести причиненных травм. Уже упомянутая выше жительница Башкирии получила полмиллиона за тяжелый перелом со смещением, причем суд высшей инстанции оставил приговор в силе. Но это, скорее, исключение из правил, говорит Денисова. Обычно сумма компенсации составляет от 20 тысяч рублей и выше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машина с детьми съехала в кювет из-за гололедаКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамПять простых правил езды по зимним дорогам – инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым.
Жительница Башкортостана получила 500 тысяч рублей в виде компенсации за перелом, полученный после падения на льду в общественном месте. Этот случай стал судебным прецедентом – больше этой суммы никто в РФ не добился. Большинство людей даже не догадываются, что за травмы, полученные во время гололеда, можно требовать компенсации. Как доказать вину коммунальных служб в таких случаях, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала адвокат из Республики Крым Екатерина Денисова.
"Важно, чтобы травма была получена именно в пешеходной зоне. Если вы заберетесь непонятно куда и там упадете, то это будет ваша вина, а не коммунальных служб. Второй момент – должна присутствовать вина, то есть покрытие должно быть скользкое. И третий момент – у вас должны иметься доказательства повреждения вследствие этого падения", – перечислила Денисова.
Екатерина рассказала, каким должен быть алгоритм действий в такой ситуации. Во-первых, необходимо поискать свидетелей: знакомых, соседей, которые присутствовали на месте падения и могут дать показания. Второе – по возможности следует вызвать на место падения сотрудника полиции.
"Вызвать, если располагаете временем, сотрудника полиции, участкового, чтобы он зафиксировал получение травмы конкретно в этом месте, в это время. У них есть возможность в рамках доследственной проверки составить фототаблицу и протокол о случившемся, и данный протокол будет являться одним из основных доказательств в случае обращения в суд", – объяснила эксперт.
Зафиксировать получение травм именно в общественном месте может также скорая помощь. Если человек сам обратился в больницу или поликлинику, следует проговорить врачу, что травма была получена именно в результате падения на скользком месте.
"Также в качестве доказательств могут использоваться фото- и видеоматериалы. Если у вас нет возможности вызвать сотрудников полиции, то сделайте фототаблицу самостоятельно: сфотографируйте место падения, территорию вокруг, чтобы можно было ее идентифицировать. Если имеются камеры видеонаблюдения, то можно запросить видеозапись случившегося. Также часто на машинах присутствуют видеорегистраторы, которые могут помочь", – советует адвокат.
Примерно такой же алгоритм действий должен быть у автомобилиста, на машину которого упала сосулька: вызвать полицию, максимально зафиксировать произошедшее на фото и видео, поискать свидетелей и подать иск в суд.
Сумма компенсации будет напрямую зависеть от тяжести причиненных травм. Уже упомянутая выше жительница Башкирии получила полмиллиона за тяжелый перелом со смещением, причем суд высшей инстанции оставил приговор в силе. Но это, скорее, исключение из правил, говорит Денисова. Обычно сумма компенсации составляет от 20 тысяч рублей и выше.
"В Крыму достаточно мало таких решений, поскольку такая погода у нас бывает редко. Но одно все-таки есть: в пгт Гвардейское женщина упала в парке, получила перелом, и суд первой инстанции взыскал 40 тысяч рублей возмещения морального вреда, а в апелляции увеличили размер до 150 тысяч рублей", – рассказала Денисова.
