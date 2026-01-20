https://crimea.ria.ru/20260120/poskolznulsya-upal-ochnulsya--gips-kak-vzyskat-uscherb-s-kommunalschikov-1134491379.html

Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жительница Башкортостана получила 500 тысяч рублей в виде компенсации за перелом, полученный после падения на льду в общественном месте. Этот случай стал судебным прецедентом – больше этой суммы никто в РФ не добился. Большинство людей даже не догадываются, что за травмы, полученные во время гололеда, можно требовать компенсации. Как доказать вину коммунальных служб в таких случаях, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат из Республики Крым Екатерина Денисова.Екатерина рассказала, каким должен быть алгоритм действий в такой ситуации. Во-первых, необходимо поискать свидетелей: знакомых, соседей, которые присутствовали на месте падения и могут дать показания. Второе – по возможности следует вызвать на место падения сотрудника полиции.Зафиксировать получение травм именно в общественном месте может также скорая помощь. Если человек сам обратился в больницу или поликлинику, следует проговорить врачу, что травма была получена именно в результате падения на скользком месте.Примерно такой же алгоритм действий должен быть у автомобилиста, на машину которого упала сосулька: вызвать полицию, максимально зафиксировать произошедшее на фото и видео, поискать свидетелей и подать иск в суд.Сумма компенсации будет напрямую зависеть от тяжести причиненных травм. Уже упомянутая выше жительница Башкирии получила полмиллиона за тяжелый перелом со смещением, причем суд высшей инстанции оставил приговор в силе. Но это, скорее, исключение из правил, говорит Денисова. Обычно сумма компенсации составляет от 20 тысяч рублей и выше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машина с детьми съехала в кювет из-за гололедаКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамПять простых правил езды по зимним дорогам – инфографика

