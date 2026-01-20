Рейтинг@Mail.ru
Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник
Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму будет холодно и скользко. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет холодно и скользко. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14, днем -1…-3 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +3...+5 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -8 до -12 градусов, днем от -2 до -5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник без осадков и до -15 градусов

00:01 20.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет холодно и скользко. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью понизится и составит -10…-15, на ЮБК -2…-5 градусов, днем -1…-6, на южном побережье +2…+5 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14, днем -1…-3 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +3...+5 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -8 до -12 градусов, днем от -2 до -5.
