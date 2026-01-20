https://crimea.ria.ru/20260120/ponizhenie-temperatury-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1152496846.html
Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник
Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму будет холодно и скользко. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T00:01
2026-01-20T00:01
2026-01-20T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161529_0:228:3233:2047_1920x0_80_0_0_2a76dbe4a7477a04d4cc1aa355ae1828.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет холодно и скользко. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14, днем -1…-3 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +3...+5 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -8 до -12 градусов, днем от -2 до -5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260119/ochen-silnye-magnitnye-buri-udaryat-po-zemle-1152488795.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161529_504:0:3233:2047_1920x0_80_0_0_b48ca98c54dd3e5b946b9e190eba9a81.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник без осадков и до -15 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет холодно и скользко. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью понизится и составит -10…-15, на ЮБК -2…-5 градусов, днем -1…-6, на южном побережье +2…+5 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14, днем -1…-3 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +3...+5 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -8 до -12 градусов, днем от -2 до -5.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.