https://crimea.ria.ru/20260120/ponizhenie-temperatury-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1152496846.html

Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник

Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму будет холодно и скользко. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T00:01

2026-01-20T00:01

2026-01-20T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161529_0:228:3233:2047_1920x0_80_0_0_2a76dbe4a7477a04d4cc1aa355ae1828.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет холодно и скользко. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14, днем -1…-3 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +3...+5 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -8 до -12 градусов, днем от -2 до -5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260119/ochen-silnye-magnitnye-buri-udaryat-po-zemle-1152488795.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр