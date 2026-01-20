Рейтинг@Mail.ru
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУ
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУ
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков погиб при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T23:10
2026-01-20T23:14
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
атаки всу
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков погиб при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, у Тайлокова остались двое маленьких детей."Тимофей Тайлоков был человеком необычайной храбрости. Он никогда не отступал перед трудностями. И в самое тяжелое время он всегда был там, где сложнее всего, помогал людям. Выражаю слова соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата", - заключил Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, атаки всу, новости
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУ

В Белгородской области дрон ВСУ убил помощника главы по безопасности Грайворонского округа

23:10 20.01.2026 (обновлено: 23:14 20.01.2026)
 
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Муроталиевич Тайлоков
Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Муроталиевич Тайлоков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков погиб при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сегодня, после удара врага по коммерческому объекту в селе Головчино, он выехал на место прилета оценить последствия атаки, помочь жителям. В этот момент еще один дрон ВСУ повторно атаковал парковку возле объекта. Тимофей Муроталиевич получил тяжелые ранения. Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, пытались сделать все, что в их силах, но травмы оказались несовместимы с жизнью", - написал губернатор в Telegram.
По данным Гладкова, у Тайлокова остались двое маленьких детей.
"Тимофей Тайлоков был человеком необычайной храбрости. Он никогда не отступал перед трудностями. И в самое тяжелое время он всегда был там, где сложнее всего, помогал людям. Выражаю слова соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата", - заключил Гладков.
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковАтаки ВСУНовости
 
