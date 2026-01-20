https://crimea.ria.ru/20260120/pomoschnik-glavy-po-bezopasnosti-grayvoronskogo-okruga-pogib-pri-udare-vsu-1152558378.html

Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУ

Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУ

Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков погиб при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T23:10

2026-01-20T23:10

2026-01-20T23:14

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

вячеслав гладков

атаки всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152558436_0:552:983:1105_1920x0_80_0_0_0d1948cf3ba610abecbff3c576ed2167.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков погиб при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, у Тайлокова остались двое маленьких детей."Тимофей Тайлоков был человеком необычайной храбрости. Он никогда не отступал перед трудностями. И в самое тяжелое время он всегда был там, где сложнее всего, помогал людям. Выражаю слова соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата", - заключил Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, атаки всу, новости