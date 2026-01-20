Рейтинг@Mail.ru
Подросток упал в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260120/podrostok-upal-v-more-v-sevastopole-1152552675.html
Подросток упал в море в Севастополе
Подросток упал в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Подросток упал в море в Севастополе
В Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка, который решил прокатиться по льду, но не удержался и упал в море. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка, который решил прокатиться по льду, но не удержался и упал в море. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что случай произошел во вторник на набережной на мысе Хрустальный. По его данным, мальчик во время прогулки с одноклассницей решил разбежаться и прокатиться по льду у кромки воды, но потерял равновесие и оказался в ледяном море.Мальчик был спасен силами неравнодушных севастопольцев. Его вытащили из воды и отвели под горячий душ в отель, врачи скорой помощи прибыли на место через четыре минуты. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он под присмотром своей мамы. добавил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
севастополь, происшествия, дети, общество, михаил развожаев, новости севастополя, черное море, крымская погода, погода в крыму
Подросток упал в море в Севастополе

В Севастополе прохожие спасли упавшего в море 13-летнего ребенка

18:37 20.01.2026 (обновлено: 18:49 20.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка, который решил прокатиться по льду, но не удержался и упал в море. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что случай произошел во вторник на набережной на мысе Хрустальный. По его данным, мальчик во время прогулки с одноклассницей решил разбежаться и прокатиться по льду у кромки воды, но потерял равновесие и оказался в ледяном море.
"Первой не растерялась одноклассница мальчика, которая мгновенно позвала на помощь. На помощь мальчику бросились прохожие, среди которых была женщина, не побоявшаяся лечь на лед и протянуть свой шарф. А затем на выручку пришли Александр Мачинский и Георгий Модебадзе из "Мыса Хрустального". Они спустились к воде и удерживали ребенка, пока остальные образовывали живую цепочку", - рассказал подробности спасения губернатор.
Мальчик был спасен силами неравнодушных севастопольцев. Его вытащили из воды и отвели под горячий душ в отель, врачи скорой помощи прибыли на место через четыре минуты. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он под присмотром своей мамы. добавил Развожаев.
СевастопольПроисшествиядетиОбществоМихаил РазвожаевНовости СевастополяЧерное мореКрымская погодаПогода в Крыму
 
