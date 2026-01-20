https://crimea.ria.ru/20260120/podrostok-upal-v-more-v-sevastopole-1152552675.html

Подросток упал в море в Севастополе

Подросток упал в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Подросток упал в море в Севастополе

В Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка, который решил прокатиться по льду, но не удержался и упал в море. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T18:37

2026-01-20T18:37

2026-01-20T18:49

севастополь

происшествия

дети

общество

михаил развожаев

новости севастополя

черное море

крымская погода

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152552859_0:58:577:383_1920x0_80_0_0_24eccff8eb7b7e6073ef459fe4316e9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка, который решил прокатиться по льду, но не удержался и упал в море. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что случай произошел во вторник на набережной на мысе Хрустальный. По его данным, мальчик во время прогулки с одноклассницей решил разбежаться и прокатиться по льду у кромки воды, но потерял равновесие и оказался в ледяном море.Мальчик был спасен силами неравнодушных севастопольцев. Его вытащили из воды и отвели под горячий душ в отель, врачи скорой помощи прибыли на место через четыре минуты. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он под присмотром своей мамы. добавил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260120/v-krymu-ustanovilsya-tonkiy-led---pravila-bezopasnosti-1152543826.html

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, дети, общество, михаил развожаев, новости севастополя, черное море, крымская погода, погода в крыму