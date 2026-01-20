Под Симферополем частично обесточены семь населенных пунктов

https://crimea.ria.ru/20260120/pod-simferopolem-obestocheny-sem-naselennykh-punktov-1152545552.html
Ряд улиц и переулков Симферополя остались без света во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ряд улиц и переулков Симферополя остались без света во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, сообщили в "Крымэнерго".Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
15:16 20.01.2026 (обновлено: 15:31 20.01.2026)