Под Симферополем частично обесточены семь населенных пунктов

Под Симферополем частично обесточены семь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Под Симферополем частично обесточены семь населенных пунктов

Ряд улиц и переулков Симферополя остались без света во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".

2026-01-20T15:16

2026-01-20T15:16

2026-01-20T15:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ряд улиц и переулков Симферополя остались без света во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, сообщили в "Крымэнерго".Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение

