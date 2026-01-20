Рейтинг@Mail.ru
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК... РИА Новости Крым, 20.01.2026
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.Впервые в истории Советского союза полуостров получил автономию в 1921 году и следующие 24 года назывался Крымская АССР. Однако в 1945 году был лишен самостоятельности и стал Крымской областью. Спустя почти полвека – 20 января 1991 года – произошел первый в истории Союза референдум. В тот исторический день 81% крымчан пришли на избирательные участки, чтобы ответить на единственный вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Более 93% жителей полуострова проголосовали "за" автономию.Значимость первому крымскому референдуму придает и то, что он стал попыткой решить судьбу полуострова, основываясь не на позиции "верхов", а на волеизъявлении самих его жителей. Кроме того, специалисты считают, что плебисцит 1991 года подготовил почву для воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Первый крымский референдум – как это было: видео

Первый Всекрымский референдум: видео

08:22 20.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.
Впервые в истории Советского союза полуостров получил автономию в 1921 году и следующие 24 года назывался Крымская АССР. Однако в 1945 году был лишен самостоятельности и стал Крымской областью. Спустя почти полвека – 20 января 1991 года – произошел первый в истории Союза референдум. В тот исторический день 81% крымчан пришли на избирательные участки, чтобы ответить на единственный вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Более 93% жителей полуострова проголосовали "за" автономию.
Значимость первому крымскому референдуму придает и то, что он стал попыткой решить судьбу полуострова, основываясь не на позиции "верхов", а на волеизъявлении самих его жителей. Кроме того, специалисты считают, что плебисцит 1991 года подготовил почву для воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
