https://crimea.ria.ru/20260120/pervyy-krymskiy-referendum-kak-eto-bylo-1126490827.html
Первый крымский референдум – как это было: видео
Первый крымский референдум – как это было: видео - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Первый крымский референдум – как это было: видео
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T08:22
2026-01-20T08:22
2026-01-20T08:22
крым
праздники и памятные даты
видео
общество
новости крыма
день республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/14/1126490710_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_6800dfbe1e2f3c5fce50041c9cf9809a.jpg
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.Впервые в истории Советского союза полуостров получил автономию в 1921 году и следующие 24 года назывался Крымская АССР. Однако в 1945 году был лишен самостоятельности и стал Крымской областью. Спустя почти полвека – 20 января 1991 года – произошел первый в истории Союза референдум. В тот исторический день 81% крымчан пришли на избирательные участки, чтобы ответить на единственный вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Более 93% жителей полуострова проголосовали "за" автономию.Значимость первому крымскому референдуму придает и то, что он стал попыткой решить судьбу полуострова, основываясь не на позиции "верхов", а на волеизъявлении самих его жителей. Кроме того, специалисты считают, что плебисцит 1991 года подготовил почву для воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/14/1126490710_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_a2a9d0168df202a960e0969fc2be5bd4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, праздники и памятные даты, видео, общество, новости крыма, видео, день республики крым
Первый крымский референдум – как это было: видео
Первый Всекрымский референдум: видео
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.
Впервые в истории Советского союза полуостров получил автономию в 1921 году и следующие 24 года назывался Крымская АССР. Однако в 1945 году был лишен самостоятельности и стал Крымской областью. Спустя почти полвека – 20 января 1991 года – произошел первый в истории Союза референдум. В тот исторический день 81% крымчан пришли на избирательные участки, чтобы ответить на единственный вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Более 93% жителей полуострова проголосовали "за" автономию.
Значимость первому крымскому референдуму придает и то, что он стал попыткой решить судьбу полуострова, основываясь не на позиции "верхов", а на волеизъявлении самих его жителей. Кроме того, специалисты считают, что плебисцит 1991 года подготовил почву для воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube