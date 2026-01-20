https://crimea.ria.ru/20260120/obvineniya-rossii-v-vozmozhnom-polnom-blekaute-na-ukraine---manipulyatsiya-1152547038.html

Обвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляция

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Электроэнергетика Украины уверенным шагом движется к параличу, но не из-за ударов ВС РФ России по объектам атомной отрасли, чего Россия не позволяла и не намерена делать, а из-за решений Киева. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым" заявил советник главы Республики Крым, экс-советник гендиректора "Росэнергоатома", депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа.На днях Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило, что Россия якобы готовится нанести массированные удары по критически важным узлам атомных электростанций Украины, чтобы не просто обесточить регионы и устроить блэкаут, а разрушить ядерную энергетику, которая является основой украинской энергосистемы, что чревато также ядерными инцидентами. Об этом же заявили в Верховной Раде Украины, а также некоторые украинские "эксперты" энергетической отрасли.По словам Карчаа, из правды в этих заявлениях лишь то, что объекты ядерной отрасли Украины сегодня действительно обеспечивают больше половины всей электроэнергии того, что осталось от страны.Что касается остальных тезисов в "страшилках" представителей киевского режима и его силовых структур, то все это ложь и манипуляция, которые транслируются в украинское общество, заявил эксперт.Одна из причин - в стремлении превратить Россию в глазах населения подконтрольных Киеву территорий в жестокого и безумного агрессора, которым на самом деле является Украина в отношении РФ и ее жителей, сказал Карчаа."Это манипулирование общественным мнением. Потому что мы помним, что делал украинский режим летом 2022-го года, когда они били как внутрь периметра атомной станции (ЗАЭС - ред.), пытаясь поразить помещение, хранившее радиоактивные материалы, и одновременно с упорством, достойным полного безумия, били по одному из объектов инфраструктуры на территории Запорожской ТЭС, по открытым распределительным устройствам", – прокомментировал Карчаа.В отличие от украинской армии Вооруженные силы России никогда так не делали и не сделают, как не позволяют себе бить "по гражданским объектам, жилым домам, кафе и ресторанам, где люди отмечают праздник," сказал он.Но в Киеве не исключают такой возможности потому, что сами способны на подобные действия. Кроме того, лучший способ защиты – это нападение, в том числе информационное, и киевский режим решил подготовить украинцев к "самой тяжелой зиме в истории страны", спеша превентивно обвинить Россию, добавил Карчаа."В ответ они обезумели в применении дронов, и как били по Белгороду, так и бьют. Как били по регионам Юга России, так и пытаются бить", – заметил Карчаа.Тем временем "электроэнергетика Украины уверенным шагом движется к параличу", сказал он, но не из-за действий Москвы, а из-за решений Киева."С российской стороны неоднократно предлагались и предлагаются мирные инициативы с учетом реалий сегодняшнего дня. Но они (власть на Украине – ред.) продолжают творить то, что творят. Языком дипломатии не понимают, язык военной силы тоже понимают плохо... В результате значительные территории остаются без света", – сказал Карчаа.Без света территорий на Украине становится все больше с каждым днем, потому что "приоритеты у украинского режима совсем не социальные", подчеркнул он."С учетом их нежелания удовлетворять в первую очередь потребности людей, они все равно запитывают объекты военно-промышленного комплекса, то есть наиболее энергоемкие объекты. И во всей этой довольно сложной ситуации, чтобы каким-то образом поддерживать свою систему жизнеобеспечения, будут идти на пике, на крайнем уровне риска", – пояснил Карчаа.Но держаться на пике все время не получится, отметил эксперт. Хотя ВС РФ и не наносят удары по атомным электростанциям и их инфраструктуре, они бьют по объектам военно-промышленного комплекса и электрическим мощностям, в той или иной мере их питающим. В результате необходимая для работы объектов атомной отрасли нагрузка падает.Кроме того, вылетают не только подстанции, но и электрические сети, наиболее тонкая материя в этой инфраструктуре, добавил он.По мнению Карчаа, тактика действий РФ могла бы измениться. Но произойти это, по его словам, может лишь в том случае, если российская сторона увидит, что Киев осознал риски и прекращает попытки кем-то прикрываться, проводя ничего не значащие соцопросы, устраивая "танцы с бубнами вокруг референдума" и продолжая подвергать опасности миллионы людей по обе стороны линии боевого соприкосновения."Остается надеяться, что они его все-таки поймут. Если подходы украинского режима изменятся и Российская Федерация увидит хотя бы малейшие изменения – только реальные, на уровне поступков и действий, – тактика наверняка изменится. В том числе за счет генерации доли атомной энергетики ситуацию можно хотя бы стабилизировать, ориентируя возможности энергообеспечения на объекты социального назначения, в том числе и жилого сектора", – сказал Карчаа.Что касается разрушений ряда прочих энергообъектов, связанных с ВПК Украины, то там они "очень тяжелые и восстанавливать их будет непросто", резюмировал он.На днях директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине нет света в шести областях Самая масштабная атака на энергетику: на Юге Украины ночью было громко Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов

