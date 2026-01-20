Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
Сильные осадки в Крыму наполнили водохранилища полуострова
© РИА Новости КрымСимферопольское водохранилище зимой
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Из-за обильных осадков с начала года прирост воды в водохранилищах Крыма составил больше 62 миллионов кубометров. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"В результате обильных осадков с начала 2026 года крымские водохранилища значительно пополнились. С 1 января прирост воды в наших водохранилищах составил более 62 миллионов кубометров. Общий объем водных ресурсов в республике составляет порядка 175 миллионов кубометров. Этого запаса хватит примерно на 14 месяцев при условии полного отсутствия притока", – проинформировал Константинов.
Власти региона внимательно следят за ситуацией с обеспеченностью полуострова водными ресурсами и при необходимости готовы принимать своевременные решения, заверил он.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко также сообщала, что обильные осадки, выпавшие на ЮБК, существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион.
В конце декабря завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ доктор технических наук Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что для подпитки Симферополя, а также Западного Крыма необходимо построить дополнительные водохранилища естественного стока.
Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года. Это Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища на Южном берегу Крыма. Объем финансирования – 22,4 миллиарда рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: