Обильные осадки наполнили крымские водохранилища - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
Обильные осадки наполнили крымские водохранилища - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
Из-за обильных осадков с начала года прирост воды в водохранилищах Крыма составил больше 62 миллионов кубометров. Об этом сообщил председатель крымского... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T08:58
2026-01-20T08:58
водохранилища крыма
владимир константинов
новости крыма
водоснабжение
вода в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Из-за обильных осадков с начала года прирост воды в водохранилищах Крыма составил больше 62 миллионов кубометров. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.Власти региона внимательно следят за ситуацией с обеспеченностью полуострова водными ресурсами и при необходимости готовы принимать своевременные решения, заверил он.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко также сообщала, что обильные осадки, выпавшие на ЮБК, существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион.В конце декабря завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ доктор технических наук Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что для подпитки Симферополя, а также Западного Крыма необходимо построить дополнительные водохранилища естественного стока.Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года. Это Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища на Южном берегу Крыма. Объем финансирования – 22,4 миллиарда рублей.
водохранилища крыма, владимир константинов, новости крыма, водоснабжение, вода в крыму
Обильные осадки наполнили крымские водохранилища

Сильные осадки в Крыму наполнили водохранилища полуострова

08:58 20.01.2026
 
© РИА Новости КрымСимферопольское водохранилище зимой
Симферопольское водохранилище зимой - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Из-за обильных осадков с начала года прирост воды в водохранилищах Крыма составил больше 62 миллионов кубометров. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

"В результате обильных осадков с начала 2026 года крымские водохранилища значительно пополнились. С 1 января прирост воды в наших водохранилищах составил более 62 миллионов кубометров. Общий объем водных ресурсов в республике составляет порядка 175 миллионов кубометров. Этого запаса хватит примерно на 14 месяцев при условии полного отсутствия притока", – проинформировал Константинов.

Власти региона внимательно следят за ситуацией с обеспеченностью полуострова водными ресурсами и при необходимости готовы принимать своевременные решения, заверил он.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко также сообщала, что обильные осадки, выпавшие на ЮБК, существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион.
В конце декабря завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ доктор технических наук Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что для подпитки Симферополя, а также Западного Крыма необходимо построить дополнительные водохранилища естественного стока.
Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года. Это Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища на Южном берегу Крыма. Объем финансирования – 22,4 миллиарда рублей.
