Обещать – не значит сделать: топ громких и невыполненных обещаний Трампа

Обещать – не значит сделать: топ громких и невыполненных обещаний Трампа - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Обещать – не значит сделать: топ громких и невыполненных обещаний Трампа

20 января исполняется год с момента возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет Белого дома. В ходе предвыборной кампании и уже на президентском посту он... РИА Новости Крым, 20.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. 20 января исполняется год с момента возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет Белого дома. В ходе предвыборной кампании и уже на президентском посту он обещал прекратить конфликты, ввести пошлины на импорт, добиться роста американской экономики и снижения инфляции, навести порядок в миграционной сфере, продвигать традиционные ценности и многое другое. Однако далеко не все обещания американскому лидеру удалось выполнить.Конфликт на Украине"Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа… Этого можно было бы с легкостью добиться, сделку было бы легко заключить".Это заявление в отношении украинского конфликта Трамп озвучил на одном из американских телеканалов в мае 2023 года.В целом Трамп озвучил множество обещаний по поводу урегулирования конфликта на Украине, как в ходе предвыборной кампании, так и после своего возвращения в Белый дом. Однако выполнить этого своего обещания американский лидер не смог ни за сутки, ни за месяц, ни за год. Боевые действия в зоне СВО продолжаются, Белый дом пытается поочередно давить то на Киев, то на Москву, переговоры продвигаются крайне тяжело, в первую очередь "благодаря" усилиям Великобритании и Евросоюза. При этом сам Трамп и его доверенные лица отметились непредсказуемыми поворотами в отношении участников конфликта. При этом Белый дом применяет так называемую "челночную дипломатию", что принесло определенные результаты.Хотя обещание "остановить войну за сутки" было скорее предвыборным популизмом, Трамп явно не учитывал всех сложностей и аспектов украинского кризиса. Судя по всему, ситуация постепенно меняется. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, США на сегодняшний день – единственная страна Запада, осознающая необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для установления прочного мира. Точкой отсчета можно считать историческую августовскую встречу американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.Трамп пока не смог добиться мира на Украине, но можно смело утверждать, что без его возвращения в Белый дом каких-либо консультаций и переговоров по этой проблеме не было бы вообще. Главная проблема – отсутствие системности курса Овального кабинета по украинской проблематике.Миротворчество"Наши вооруженные силы смогут сосредоточиться на своей единственной задаче: победе над врагами Америки... Мы будем оценивать свой успех не только по выигранным сражениям, но и по завершенным войнам. И, пожалуй, самое важное — это войны, в которые мы никогда не вступаем. Моим самым большим достижением станет то, что я стану миротворцем и объединителем".Эти словам Трамп произнес в своей инаугурационной речи год назад. И в ходе предвыборной кампании, и в первый год президентства он усиленно пытался примерять на себя тогу миротворца. Но по истечение первого года второго президентского срока действия хозяина Белого дома привели мир в состояние скорее безотчетного ужаса, нежели благостного умиротворения. Трамп открыто заявил, что намерен действовать с позиции силы, а международное право его не интересует.Президент США не устает напоминать, что в 2025 году "остановил восемь войн". В их числе конфликты между Арменией и Азербайджаном, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Израилем и ХАМАС, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.Однако в отношении большей половины из них вряд ли можно говорить об урегулировании. Например, в секторе Газа, несмотря на вступившее в силу в октябре перемирие, продолжаются боестолкновения. Конфликты между ДР Конго и Руандой, а также между Египтом и Эфиопией, несмотря на обилие подписанных деклараций, вовсе не разрешены. Все остальные, за исключением разве что армяно-азербайджанского, находятся скорее в замороженном, нежели в стабильно урегулированном состоянии.Учитывая резкие угрозы, звучащие уже в адрес Кубы, а также звучавшие ранее, но явно не забытые притязания США на Канаду, не исключено, что внешняя политика Трампа приведет к появлению новых горячих точек на территории планеты.Большинство экспертов склоняется к мнению, что миротворчество Трампа скорее декларативное, нежели реальное, а обещание не вести войн и останавливать конфликты – политический популизм. В целом все действия Трампа в этом аспекте внешней политики сводились по большому счету к одной-единственной цели – получить Нобелевскую премию мира.Борьба с мигрантами"Все незаконные въезды будут немедленно пресечены, и мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов нелегальных мигрантов туда, откуда они прибыли".В сфере борьбы с нелегальной миграцией Трамп действительно демонстрирует проявление железной воли. Сразу после вступления в должность глава государства подписал указ о введении чрезвычайной ситуации на южной границе США и направил туда военных. Власти ужесточили правила въезда в страну, нормы получения статуса беженца и американского гражданства. Кроме того, силовики провели масштабные рейды, по результатам которых сотни тысяч нелегалов были депортированы (по разным оценкам, от 350 до 620 тысяч человек).Тем не менее, проблему с мигрантами Трампу решить пока не удается. Постоянно вспыхивают массовые протесты, которые приходится жестко подавлять силами Нацгвардии. Резко против выступают и власти ряда штатов, контролируемых представителями Демократической партии. Кроме того, специфика американского законодательства не позволяет Трампу на полную использовать силовые возможности соответствующих структур внутри страны. Суд постановил, что действия Трампа по вводу войск в Штаты нарушает закон, поэтому гвардейцев приходится отзывать.Кроме того, суд приостановил действие указа главы государства о прекращении выдачи гражданства родившимся в США детям мигрантов, признав документ неконституционным. Именно отмена выдачи гражданства по праву рождения была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа в сфере миграционной политики.Государственный долг"Мы собираемся выплатить долг нашей страны. Страна должна 35 триллионов долларов, но это число можно оперативно уменьшить".Будущий президент США произнес эти слова в августе 2024 года на встрече со своими сторонниками в Пенсильвании.За год президентства Трампа американский госдолг не только не уменьшался, но рос рекордными темпами. По подсчетами экспертов РИА Новости, основанных на сведениях Минфина США, госдолг страны после возвращения Трампа в Белый дом увеличился на 2,25 триллиона долларов, достигнув 38,5 триллиона долларов. Это максимум для первого года среди всех американских лидеров. Трамп превзошел предыдущего "рекордсмена" – своего предшественника Джо Байдена, в первый год президентства которого госдолг увеличился на 2,1 триллиона долларов.Выплаты американцам за счет доходов от пошлинОбещание пополнить кошельки американцев на две тысячи долларов за счет доходов от таможенных пошлин было дано не в рамках предвыборной кампании, а уже в самый разгар развязанных Белым домом тарифных войн."Каждый человек (за исключением лиц с высокими доходами) получит дивиденды в размере как минимум $2000", – написал Трамп в социальной сети Truth Social в начале ноября 2025-го.За месяц до этого он прогнозировал, что Штаты получат от пошлин "сотни миллиардов долларов". Действительно, по подсчетам независимых аналитиков, в 2025 году доходы государства от таможенных пошлин составили рекордные 264 миллиарда долларов.Однако, когда президенту неделю назад напомнили об обещании выплатить гражданам по две тысячи "зеленых", Трамп сначала растерялся и переспросил, действительно ли он подобное заявлял и когда это было. Затем, видимо, вспомнив, он заверил, что сможет выдать соотечественникам указанную сумму "где-то в конце года".Снижение инфляции и рост доходов граждан"Я распоряжусь, чтобы все члены моего кабинета использовали все свои полномочия, чтобы победить рекордную инфляцию и быстро снизить расходы и цены. Мы снизим цены (на энергоносители), снова наполним наши стратегические резервы до отказа и будем экспортировать американскую энергию по всему миру", – сказал Трамп в своей инаугурационной речи.Существенно замедлить инфляцию администрации Трампа не удалось. Ее уровень по итогам 2025 финансового года вырос до 3%. Согласно социологическим опросам, примерно половина жителей США считают, что политика американского лидера способствовала росту цен, а не их снижению, как прогнозировал Трамп. Лишь треть взрослого населения Штатов на данный момент одобряют экономическую политику президента.При этом электричество для американцев в первый год президентства Трампа росло в цене вдвое быстрее инфляции (почти 7%). В целом коммунальные услуги подскочили в стоимости на 12% за год.Кроме того, опережает инфляцию рост цен на продукты питания, в первую очередь куриные яйца (+50%), мясо (+8%) и кофе (+20%). Многие американцы тратят на продукты от 200 до 250 долларов в неделю, что как минимум на 70 долларов больше, чем раньше.Не было выполнено и обещание снизить налоговую ставку с 21 до 15%, для корпораций, производящих свои товары в США.Главным результатом первого года экономической политики Трампа, как отмечают и сами американцы, и эксперты, стало то, что богатые граждане и корпорации стали еще богаче, а бедные люди – еще беднее.

