Новый удар ВСУ по Крыму и Кубани: сбито 20 беспилотников
Новый удар ВСУ по Крыму и Кубани: сбито 20 беспилотников
Новый удар ВСУ по Крыму и Кубани: сбито 20 беспилотников - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Новый удар ВСУ по Крыму и Кубани: сбито 20 беспилотников
Силы противовоздушной обороны России отразили новый удар ВСУ по Крыму и Краснодарскому краю. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T23:39
2026-01-20T23:48
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новый удар ВСУ по Крыму и Краснодарскому краю. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что с 20:00 до 23:00 над полуостровом и Кубанью, а также Черным и Азовским морями уничтожено 49 украинских БПЛА.Кроме того, еще два дрона сбили над территорией Ростовской области и по одному – над Белгородской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.Ранее во вторник тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников объявили в Сочи, Геленджике и Туапсе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности при угрозе.В Адыгее при ударе ВСУ произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, на месте работают оперативные службы, для жителей разворачивают пункт временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новый удар ВСУ по Крыму и Кубани: сбито 20 беспилотников

20 беспилотников уничтожены над Крымом и Краснодарским краем за три часа – Минобороны

23:39 20.01.2026 (обновлено: 23:48 20.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новый удар ВСУ по Крыму и Краснодарскому краю. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что с 20:00 до 23:00 над полуостровом и Кубанью, а также Черным и Азовским морями уничтожено 49 украинских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 29 – над акваторией Азовского моря, по семь – над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря, а также шесть – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще два дрона сбили над территорией Ростовской области и по одному – над Белгородской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее во вторник тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников объявили в Сочи, Геленджике и Туапсе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности при угрозе.
В Адыгее при ударе ВСУ произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, на месте работают оперативные службы, для жителей разворачивают пункт временного размещения.
