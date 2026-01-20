https://crimea.ria.ru/20260120/novyy-udar-vsu-po-krymu-i-kubani-sbito-20-bespilotnikov--1152558996.html
Новый удар ВСУ по Крыму и Кубани: сбито 20 беспилотников
Силы противовоздушной обороны России отразили новый удар ВСУ по Крыму и Краснодарскому краю. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новый удар ВСУ по Крыму и Краснодарскому краю. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что с 20:00 до 23:00 над полуостровом и Кубанью, а также Черным и Азовским морями уничтожено 49 украинских БПЛА.Кроме того, еще два дрона сбили над территорией Ростовской области и по одному – над Белгородской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.Ранее во вторник тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников объявили в Сочи, Геленджике и Туапсе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности при угрозе.В Адыгее при ударе ВСУ произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, на месте работают оперативные службы, для жителей разворачивают пункт временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:39 20.01.2026 (обновлено: 23:48 20.01.2026)