Наша победа: крымчан поздравили с Днем Республики
Наша победа: крымчан поздравили с Днем Республики
Наша победа: крымчан поздравили с Днем Республики
Дата 20 января 1991 года стала знаковой в новейшей крымской и отечественной истории, подготовила как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T09:15
2026-01-20T09:22
сергей аксенов
владимир константинов
юрий гоцанюк
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
история
референдум
день республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Дата 20 января 1991 года стала знаковой в новейшей крымской и отечественной истории, подготовила как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума и подтвердила стремление к единению с Россией, а также стала символом гражданской зрелости и ответственности за будущее родной земли. Об этом, поздравляя крымчан с Днем Республики, напомнили власти региона.Подавляющее большинство участников референдума – 93% при явке 81% – отдали свои голоса за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника союзного договора, напомнил он.Крымчане не желали распада великой страны и понимали, что ничего хорошего в составе независимого украинского государства их не ждет. Восстановление автономного статуса, который Крым обрел в 1921 году и потерял в 1945-м, помогло крымчанам долгое время сопротивляться насильственной украинизации, бороться за сохранение своей идентичности, противостоять фальсификации и переписыванию истории. И в конечном счете подготовить как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума 2014 года, убежден Аксенов.Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал День Республики одним из самых знаковых праздников, история которого связана с событиями, отражающими менталитет крымчан, подтверждающими любовь и преданность России.А по словам председатель Совета министров республики Юрия Гоцанюка, День Республики Крым — это дата, ставшая символом гражданской зрелости и ответственности за будущее родной земли.Также он обратил внимание на то, что за прошедшие годы Крым преобразился. В регионе появились новые школы, детские сады и больницы, обновляются учреждения культуры и спорта, развивается дорожная, коммунальная и курортная инфраструктура, качество жизни крымчан повышается.
сергей аксенов, владимир константинов, юрий гоцанюк, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, история, референдум, день республики крым
Наша победа: крымчан поздравили с Днем Республики

Власти поздравили жителей Крыма с Днем республики

09:15 20.01.2026 (обновлено: 09:22 20.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень Республики Крым. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Дата 20 января 1991 года стала знаковой в новейшей крымской и отечественной истории, подготовила как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума и подтвердила стремление к единению с Россией, а также стала символом гражданской зрелости и ответственности за будущее родной земли. Об этом, поздравляя крымчан с Днем Республики, напомнили власти региона.

"35 лет назад состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма. <...> Дата 20 января 1991 года стала знаковой в новейшей крымской и отечественной истории. В этот день крымчане ясно дали понять всему миру, что Крым – это не Украина. Что мы едины в своем стремлении быть вместе с Россией", – написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Подавляющее большинство участников референдума – 93% при явке 81% – отдали свои голоса за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника союзного договора, напомнил он.
Крымчане не желали распада великой страны и понимали, что ничего хорошего в составе независимого украинского государства их не ждет. Восстановление автономного статуса, который Крым обрел в 1921 году и потерял в 1945-м, помогло крымчанам долгое время сопротивляться насильственной украинизации, бороться за сохранение своей идентичности, противостоять фальсификации и переписыванию истории. И в конечном счете подготовить как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума 2014 года, убежден Аксенов.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал День Республики одним из самых знаковых праздников, история которого связана с событиями, отражающими менталитет крымчан, подтверждающими любовь и преданность России.

"Первый общекрымский референдум 1991 года вернул Крыму статус республики, став нашей первой победой, отправной точкой пути, который привел нас в Россию, пусть и через долгих 23 года", – написал он в своем Telegram-канале.

А по словам председатель Совета министров республики Юрия Гоцанюка, День Республики Крым — это дата, ставшая символом гражданской зрелости и ответственности за будущее родной земли.
"Крым всегда был и остается домом для многих народов, и наша сила – в умении беречь мир и поддерживать друг друга. В этом единстве – наша сила", – написал Гоцанюк.
Также он обратил внимание на то, что за прошедшие годы Крым преобразился. В регионе появились новые школы, детские сады и больницы, обновляются учреждения культуры и спорта, развивается дорожная, коммунальная и курортная инфраструктура, качество жизни крымчан повышается.
Сергей АксеновВладимир КонстантиновЮрий ГоцанюкКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоИсторияРеферендумДень Республики Крым
 
