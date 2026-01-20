https://crimea.ria.ru/20260120/nasha-pobeda-krymchan-pozdravili-v-dnem-respubliki-1152526752.html
Наша победа: крымчан поздравили с Днем Республики
Наша победа: крымчан поздравили с Днем Республики - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Наша победа: крымчан поздравили с Днем Республики
Дата 20 января 1991 года стала знаковой в новейшей крымской и отечественной истории, подготовила как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума... РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Дата 20 января 1991 года стала знаковой в новейшей крымской и отечественной истории, подготовила как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума и подтвердила стремление к единению с Россией, а также стала символом гражданской зрелости и ответственности за будущее родной земли. Об этом, поздравляя крымчан с Днем Республики, напомнили власти региона.Подавляющее большинство участников референдума – 93% при явке 81% – отдали свои голоса за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника союзного договора, напомнил он.Крымчане не желали распада великой страны и понимали, что ничего хорошего в составе независимого украинского государства их не ждет. Восстановление автономного статуса, который Крым обрел в 1921 году и потерял в 1945-м, помогло крымчанам долгое время сопротивляться насильственной украинизации, бороться за сохранение своей идентичности, противостоять фальсификации и переписыванию истории. И в конечном счете подготовить как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума 2014 года, убежден Аксенов.Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал День Республики одним из самых знаковых праздников, история которого связана с событиями, отражающими менталитет крымчан, подтверждающими любовь и преданность России.А по словам председатель Совета министров республики Юрия Гоцанюка, День Республики Крым — это дата, ставшая символом гражданской зрелости и ответственности за будущее родной земли.Также он обратил внимание на то, что за прошедшие годы Крым преобразился. В регионе появились новые школы, детские сады и больницы, обновляются учреждения культуры и спорта, развивается дорожная, коммунальная и курортная инфраструктура, качество жизни крымчан повышается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый крымский референдум – как это было: видеоКрым выбрал свою судьбу: восемь фактов о первом референдуме в СССРВ Крыму назвали значение Переяславской рады
09:15 20.01.2026 (обновлено: 09:22 20.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Дата 20 января 1991 года стала знаковой в новейшей крымской и отечественной истории, подготовила как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума и подтвердила стремление к единению с Россией, а также стала символом гражданской зрелости и ответственности за будущее родной земли. Об этом, поздравляя крымчан с Днем Республики, напомнили власти региона.
"35 лет назад состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма. <...> Дата 20 января 1991 года стала знаковой в новейшей крымской и отечественной истории. В этот день крымчане ясно дали понять всему миру, что Крым – это не Украина. Что мы едины в своем стремлении быть вместе с Россией", – написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Подавляющее большинство участников референдума – 93% при явке 81% – отдали свои голоса за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника союзного договора, напомнил он.
Крымчане не желали распада великой страны и понимали, что ничего хорошего в составе независимого украинского государства их не ждет. Восстановление автономного статуса, который Крым обрел в 1921 году и потерял в 1945-м, помогло крымчанам долгое время сопротивляться насильственной украинизации, бороться за сохранение своей идентичности, противостоять фальсификации и переписыванию истории. И в конечном счете подготовить как идейную, так и правовую основу для мартовского референдума 2014 года, убежден Аксенов.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал День Республики одним из самых знаковых праздников, история которого связана с событиями, отражающими менталитет крымчан, подтверждающими любовь и преданность России.
"Первый общекрымский референдум 1991 года вернул Крыму статус республики, став нашей первой победой, отправной точкой пути, который привел нас в Россию, пусть и через долгих 23 года", – написал он в своем Telegram-канале.
А по словам председатель Совета министров республики Юрия Гоцанюка, День Республики Крым — это дата, ставшая символом гражданской зрелости и ответственности за будущее родной земли.
"Крым всегда был и остается домом для многих народов, и наша сила – в умении беречь мир и поддерживать друг друга. В этом единстве – наша сила", – написал Гоцанюк.
Также он обратил внимание на то, что за прошедшие годы Крым преобразился. В регионе появились новые школы, детские сады и больницы, обновляются учреждения культуры и спорта, развивается дорожная, коммунальная и курортная инфраструктура, качество жизни крымчан повышается.
