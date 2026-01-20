https://crimea.ria.ru/20260120/napal-s-kulakami-na-voditelya-skoroy--v-krymu-osudili-muzhchinu-1152545934.html

Напал с кулаками на водителя скорой – в Крыму осудили мужчину

В Симферополе вынесли приговор мужчине, который напал на водителя "скорой". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе вынесли приговор мужчине, который напал на водителя "скорой". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Напомним, об инциденте стало известно 5 декабря. Машина скорой помощи везла больного в стационар, расположенный на улице Луговой в городе Симферополе, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу. Из внедорожника выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки злоумышленник скрылся.Также сообщалось, что уголовное дело было рассмотрено в Киевском районном суде города Симферополя. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работника скорой помощи в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражуВ Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПСЗадержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

