Напал с кулаками на водителя скорой – в Крыму осудили мужчину - РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260120/napal-s-kulakami-na-voditelya-skoroy--v-krymu-osudili-muzhchinu-1152545934.html
Напал с кулаками на водителя скорой – в Крыму осудили мужчину
В Симферополе вынесли приговор мужчине, который напал на водителя "скорой". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
скорая помощь
новости крыма
прокуратура республики крым
суд
приговор
скорая помощь, новости крыма, прокуратура республики крым, суд, приговор
15:47 20.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе вынесли приговор мужчине, который напал на водителя "скорой". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Напомним, об инциденте стало известно 5 декабря. Машина скорой помощи везла больного в стационар, расположенный на улице Луговой в городе Симферополе, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу. Из внедорожника выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки злоумышленник скрылся.
"В Симферополе вынесен приговор о нанесении травм водителю скорой помощи. Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Суд назначил подсудимому наказание в виде 240 часов обязательных работ", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
Также сообщалось, что уголовное дело было рассмотрено в Киевском районном суде города Симферополя. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работника скорой помощи в Симферополе.
