Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника
Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. За ночь силы российской ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По девять вражеских дронов были ликвидированы над Крымом и Брянской областью, три – над Воронежской, по два – над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, еще один беспилотник ВСУ нейтрализовали над Смоленской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
07:20 20.01.2026 (обновлено: 07:43 20.01.2026)