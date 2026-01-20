Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника
Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника
За ночь силы российской ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T07:20
2026-01-20T07:43
крым
новости крыма
новости
брянская область
воронежская область
белгородская область
курская область
волгоградская область
астраханская область
самарская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. За ночь силы российской ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По девять вражеских дронов были ликвидированы над Крымом и Брянской областью, три – над Воронежской, по два – над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, еще один беспилотник ВСУ нейтрализовали над Смоленской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
брянская область
воронежская область
белгородская область
курская область
волгоградская область
астраханская область
самарская область
смоленская область
крым, новости крыма, новости, брянская область, воронежская область, белгородская область, курская область, волгоградская область, астраханская область, самарская область, смоленская область, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника

32 беспилотника перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами страны за ночь

07:20 20.01.2026 (обновлено: 07:43 20.01.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. За ночь силы российской ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 19 января до 7:00 мск 20 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении в понедельник.
По девять вражеских дронов были ликвидированы над Крымом и Брянской областью, три – над Воронежской, по два – над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, еще один беспилотник ВСУ нейтрализовали над Смоленской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаНовостиБрянская областьВоронежская областьБелгородская областьКурская областьВолгоградская областьАстраханская областьСамарская областьСмоленская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
