https://crimea.ria.ru/20260120/nad-krymom-i-drugimi-regionami-strany-za-noch-sbili-32-bespilotnika-1152523884.html

Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника

Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника

За ночь силы российской ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T07:20

2026-01-20T07:20

2026-01-20T07:43

крым

новости крыма

новости

брянская область

воронежская область

белгородская область

курская область

волгоградская область

астраханская область

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. За ночь силы российской ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По девять вражеских дронов были ликвидированы над Крымом и Брянской областью, три – над Воронежской, по два – над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, еще один беспилотник ВСУ нейтрализовали над Смоленской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

брянская область

воронежская область

белгородская область

курская область

волгоградская область

астраханская область

самарская область

смоленская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, новости, брянская область, воронежская область, белгородская область, курская область, волгоградская область, астраханская область, самарская область, смоленская область, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу